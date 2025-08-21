Ema se ni bala Claresse, ne boji se niti Cecilie (FOTO)

Najuspešnejša slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin, svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO, je pred dnevi prvič od blizu videla svojo naslednjo tekmico Cecilio Braekhus. Toda izkušena norveška izzivalka na novinarski konferenci v Oslu naši šampionki ni pripravila lepe dobrodošlice. Ravno nasprotno; svojo vlogo je vzela zelo resno in z besedami takoj napadla Kozinovo, ki pa ji ni ostala prav nič dolžna.

4. oktobra se bo Ema Kozin v Lillestrømu pomerila s slovito norveško izzivalko Cecilio Braekhus.

Braekhusova, ki je sicer luč sveta ugledala v kolumbijski Cartageni, se pred domačimi predstavniki sedme sile ni vedla prav nič kakor »prva dama«, kot se glasi njen vzdevek. Kozinovo je nemudoma označila za »strahopetnico«, ker naj bi lani – kakor je sama presodila – iz strahu le deset dni pred predvidenim obračunom v Las Vegasu odpovedala dvoboj z njo. Seveda pravega razloga za to, zakaj pred letom dni ni prišlo do spopada, ne ve ali noče vedeti. Na konferenci ji ga je skušala dopovedati slovenska »princeska«.

»Bilo je 16. julija lani, ko so nam ponudili dvoboj s Cecilio, ki smo ga takoj sprejeli. Toda nato se je zapletlo pri delovni vizi oziroma pri posebni kodi, ki sem jo potrebovala od prirediteljev, da bi lahko do konca izpolnila vlogo. A je nisem prejela, naprej pa mi niso mogli pomagati niti na ameriškem veleposlaništvu, čeprav so se trudili po svojih najboljših močeh,« je 26-letna šampionka iz Šmartnega ob Savi pojasnila, kje se je zataknilo, da ni mogla v ZDA.

38 zmag je v poklicnem ringu že slavila Cecilia Braekhus, medtem ko jih ima Ema Kozin 24.

Ko se zdaj ozre nazaj, se ne more znebiti občutka, da prireditelji na čelu s Tomom Loefflerjem, ki je – mimogrede – tudi promotor Braekhusove, preprosto niso želeli, da bi se norveška zvezdnica pomerila z njo. »Že pred mojim drugim sestankom na veleposlaništvu so objavili, da ima Cecilia novo nasprotnico. Kot da bi že vnaprej vedeli, da nimam kode in posledično vize, čeprav jim tega nisem sporočila,« se je spomnila Kozinova. Da v tej zgodbi nekaj smrdi, se strinja tudi Katja Fašink, ki po novem na različne načine pomaga Emi na njeni športni poti. »Vse skupaj je bilo skoraj zagotovo dogovorjeno vnaprej. Le kako si je mogoče drugače razlagati, da so imeli že tako hitro novo tekmico?«

Razočaranje slovenske »princeske« nad tem, da ni mogla boksati v Las Vegasu, je bilo res veliko. Zato je bila tudi toliko bolj prizadeta, ker ji je slovita tekmica, ki se je v zgodovino vpisala kot prva boksarka z vsemi štirimi najpomembnejšimi šampionskimi pasovi (WBA, WBC, WBO in IBF), očitala, da se jo je ustrašila. »Takrat sem bila zares potrta. Naredila sem vse, kar sem lahko, da bi dobila vizo, potem pa mi Cecilia reče, da sem strahopetnica. Malo stvari mi dvigne pritisk, to pa mi je dvignilo pokrov. Zato tudi nisem bila tiho, » je zmajevala z glavo diplomirana matematičarka in v isti sapi pribila: »Če se nisem ustrašila Claresse Shields, se Braekhusove bojim še toliko manj!«

V ring bo šla kot prvakinja

Ob tem se je spomnila tudi besed svojega novega zastopnika Ertana Sena, v Nemčiji živečega turškega menedžerja, ki ji je pred začetkom novinarske konference položil na srce: »Ema, ti si svetovna prvakinja. Če ti kaj leži na duši, vzemi mikrofon in povej, kar si misliš!« Kakor je pristavila, 43-letno Norvežanko, ki je bila nekoč njena vzornica, kljub vsemu še vedno spoštuje. »Verjamem, da vsaka boksarka sanja o takšni karieri, kot jo ima Cecilia. Nedvomno je velika šampionka, ena od največjih v zgodovini našega športa, zaradi česar pa bo njen skalp toliko lepši,« je Kozinova, ki ima v svoji poklicni statistiki 24 zmag, 1 neodločen izid in 1 poraz, prepričana, da bo 4. oktobra v Lillestrømu premagala Braekhusovo (38 zmag, 9 s k. o., 1 neodločen izid, 2 poraza) in jo poslala v športni pokoj.

Cecilia Braekhus (levo) je na novinarski konferenci napadla Emo Kozin. FOTO: Born4belt

Katja Fašink (levo) na različne načine pomaga Emi Kozin na njeni športni poti. Z njima se je fotografiral Chris Rösen, izvršni direktor združenja WBF. FOTO: Born4belt

»Cecilia me je s svojim napadom zgolj še dodatno podžgala. V obračun z njo bom šla kot prvakinja – samozavestno, odločno in agresivno, med dvobojem pa ne bom poznala zavor. Zagotovo je ne bom gledala z velikimi očmi,« je poudarila naša najuspešnejša profesionalna boksarka, ki je v Oslu dobila še dodaten zagon za zadnji dober mesec napornih treningov pod vodstvom trenerja Redža Ljutića.