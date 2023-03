Ema letela, kot da bi bila z drugega planeta

Najboljše smučarske skakalke na svetu, ki so se včeraj pomerile na zgodovinski prvi tekmi na letalnici (za pokal FIS), so minuli konec tedna ukradle šov skakalcem. V središče pozornosti je poletela slovenska junakinja Ema Klinec, ki je na norveški »pošasti« osvojila vse, kar se je osvojiti dalo.

Šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko je bila v Vikersundu razred zase. Potem ko je v soboto kot prva skakalka doslej poletela dlje od 200 metrov (203 m), si je dan pozneje povrnila svetovni rekord (226 m), ki ji ga je na uradnem treningu z 222 metri izpred nosa speljala kanadska mladinska in članska svetovna prvakinja Alexandria Loutitt.

Izjemne letalne sposobnosti je Klinčeva potrdila tudi v finalu (223,5 m), v katerem je le še potrdila veliko premoč. Najbližjo zasledovalko, Norvežanko Silje Opseth (211 m in 207 m), je ugnala kar za 41 točk (!), medtem ko je tretjeuvrščena Japonka Juki Ito (200,5 m in 190 m) za 24-letno članico SSK Norica Žiri zaostala že za 62,1 točke. Velikanska je bila tudi Emina prednost v seštevku norveške turneje, v kateri je imela na koncu zajetne 88,1 točke naskoka pred drugouvrščeno Nemko Katharino Althaus, ki se je morala na zgodovinski premieri sprijazniti z nehvaležnim 4. mestom.

«Zares sem izjemno uživala, ko sem letela prek vseh teh črt. V uvodni seriji so bile razmere boljše, v drugi pa je bil odskok zelo čist, v zraku pa nisem imela nikakršnih težav,« je pojasnila Klinčeva in pristavila, da je bolj kot o svetovnem rekordu razmišljala o tem, da bi zadržala prvo mesto v turneji Raw Air. »Govorila sem si, da še ni konec, dobro vedoč, da se lahko v poletih zgodi marsikaj. Na norveški turneji sem vodila od vsega začetka in zame je bil velik izziv, da sem ostala tako stanovitna. Zelo sem ponosna nase in štejem si v veliko čast, da sem to tekmovanje odločila v svojo korist,« je bila zadovoljna Poljanka, ki je za lovoriko v seštevku preizkušenj od Osla do Vikersunda prejela ček za 40.000 evrov.

Na vprašanje, ali si želi nadaljnjih poletov, je prikimala. »Seveda! Moram reči, da so pristojni sprejemali pravilne odločitve in odlično vodili tekmo,« je poudarila svetovna rekorderka in se v isti sapi zahvalila tudi prirediteljem za vrhunsko izvedbo turneje, na kateri se je s skupnim 5. mestom izkazala tudi Emina klubska in reprezentančna kolegica Nika Križnar. Skakalka iz Delnic v Poljanski dolini sicer ni uresničila svoje želje, da bi poletela dlje kot njen srčni izbranec Aljaž Vodan (217,5 m iz Planice 2017), je pa lepo stopnjevala svoje nastope. Najdlje jo je odneslo v uvodni seriji (193,5 m), v finalu pa je pristala pri 187 metrih, kar je na tekmi zadostovalo za 7. mesto.

Blestel tudi Lanišek

Na krilih naših neustrašnih deklet je vnovič v vsem sijaju zablestel Anže Lanišek, ki je bil kot peti in tretji obakrat najboljši Slovenec tudi v Vikersundu, kjer se je včeraj veselil že svojih 14. stopničk v sezoni. Zaostal je le za avstrijskim zmagovalcem Stefanom Kraftom in domačim zvezdnikom Halvorjem Egnerjem Granerudom, ki je kot prvi Norvežan osvojil lovoriko na turneji Raw Air. Za nagrado je prejel 50.000 evrov, drugouvrščenemu Kraftu 20.000 € in tretjeuvrščenemu Lanišku 10.000 €.

Domen Prevc je 7. mestu dodal še peto, Timi Zajc ni bil povsem zadovoljen s 16. in 7. mestom, Žiga Jelar se po 22. in 20. mestom poslavlja od želje po ubranitvi malega kristalnega globusa v seštevku poletov, Lovro Kos je izvlekel 30. in 19. mesto, mladinec Rok Masle pa je po diskvalifikaciji v včerajšnjem finalu osvojil prvo točko za svetovni pokal na letalnici. A se je bolj razveselil osebnega rekorda iz kvalifikacij (218 m).