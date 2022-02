Ema Kozin v hipu očarala Valižane

Ko se bo slovenska boksarska princeska Ema Kozin pojutrišnjem udarila z ameriško šampionko Claresso Shields, bo naredila vse, da zamenja svoj vzdevek in postane še kraljica. To bi namreč postala z zmago, o kateri je trdno odločena, da jo bo dosegla.

Sobotni spektakel v Cardiffu pričakuje odlično razpoložena, včeraj se je 23-letnica iz Šmartnega ob Savi predstavila na javnem treningu v enem od nakupovalnih centrov v središču valižanske metropole. Ko je Kozinova s svojo spremljevalno ekipo, v kateri so dolgoletni trener in zdaj tudi menedžer Rudolf Pavlin, nekdanji vrhunski kikboksar in tekvondoist Redžo Ljutić, kondicijski trener Sašo Popović ter Špela Kramberger, ki skrbi za regeneracijo, malo pred 13. uro vkorakala v nakupovalno središče, je bila prijetno presenečena nad tem, koliko ljudi se je zbralo ob ringu. Nasmeh ji je na obraz takoj privabil eden od tukajšnjih ljubiteljev boksa, ki jo je prosil za podpis v njegovo beležko.

Emi, ki z obema nogama stoji na trdnih tleh, ni bilo treba dvakrat reči; hitro mu je ustregla, medtem ko so ji prireditelji že hiteli razlagati, kdaj mora v ring, koliko časa ima na voljo za prikaz svojih udarcev in katere medijske hiše so si zaželele intervjuje z njo. Neporažena slovenska profesionalna boksarka, ki ima v svoji poklicni statistiki 21 zmag (11 z nokavtom) in en neodločen izid, je vse obveznosti opravila z odliko. Z dobrim gibanjem in močnimi udarci, ki so kar odmevali po prostoru, je navdušila več sto radovednežev, ki so jo za prikazano in globok priklon nagradili z aplavzom. In z glasovi v spletni anketi, ki so jo pripravili prireditelji; v njej namreč kar 47 odstotkov sodelujočih verjame, da lahko Kozinova preseneti Shieldsovo.

Izjemno je ponosen na Emo

O uspehu je prepričana tudi naša šampionka, ki je včeraj presenetila še sama sebe. »Ko sem videla množico ljudi in televizijskih kamer, sem se bala, da bom imela tremo, ki bi me lahko ovirala med javnim treningom. A potem ko sem vstopila v ring, o kakšni živčnosti ni bilo ne duha ne sluha. Počutila sem se kot v domači telovadnici,« je pojasnila uspešna študentka finančne matematike na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, ki je morala tudi valižanskim novinarjem (med drugimi reporterju slovite televizijske postaje Sky Sports) večkrat odgovoriti na vprašanje, kako se počuti v Cardiffu.

»Moji prvi vtisi so zares čudoviti. Mesto je zelo lepo, po svoje me spominja na našo Ljubljano, ki je podobno velika (po štetju iz leta 2017 ima Cardiff 369.000 prebivalcev – op. p.). Za nameček se tu v zraku čuti morje,« je prve vtise strnila Kozinova, potem ko se je včeraj sprehodila tudi do pol ure oddaljenega pristanišča. Seveda se slovenska princeska, ki jo je včeraj večkrat pohvalil tudi trener in menedžer Pavlin, rekoč, da je izjemno ponosen nanjo, ni mogla izogniti niti vprašanjem o sloviti tekmici Shieldsovi (11 zmag, 2 z nokavtom, brez poraza).

»Morda je Claressa hitrejša in močnejša od mene, toda ocenjujem, da ni tako dobro pripravljena kot jaz in da se prej utrudi. Ugnala jo bom s svojimi prednostmi in inteligenco,« je prepričana Kozinova.