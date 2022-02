Ema Kozin prvič iz oči v oči s Claresso Shields

Britanski prireditelji iz družbe Boxxer, pri kateri razglašajo, da so najhitreje razvijajoče se promocijsko podjetje na Otoku, so se izvedbe jutrišnjega boksarskega spektakla v Cardiffu lotili nadvse resno. Že včerajšnja novinarska konferenca v tukajšnji mestni hiši, v kateri je slovenska šampionka Ema Kozin (21 zmag, 11 s k. o., 1 neodločen izid) prvič od blizu videla slovito ameriško tekmico Claresso Shields (11 zmag, 2 s k. o.), je dvigovala temperaturo v prostorni sobani, v katero so borci prihajali v spremstvu varnostnikov in televizijskih kamer. Kot da bi korakali proti ringu in ne na govorniški oder, s katerega so nato akterji in njihovi spremljevalci podajali svoje misli.

V zgornji vrsti so ob domačem matadorju Liamu Williamsu (23 zmag, 18 s k. o., 1 neodločen izid, 3 porazi) in Angležu Chrisu Eubanku ml. (31 zmag, 23 s k. o., 2 poraza), ki se bosta udarila v osrednjem obračunu jutrišnjega večera, sedeli še njuni trenerji, promotorji, zastopniki in Ben Shalom, vodja Boxxerja, spodnja vrsta pa je bila rezervirana za Kozinovo, Shieldsovo ter njuna trenerja Rudolfa Pavlina in Johna Jacksona. Med obema neporaženima boksarkama so se bleščali njuni šampionski pasovi v srednji kategoriji; Emin po različici WBF in začasni zveze WBC ter Claressini IBF, WBA, WBO in diamantni WBC.

V izzivalni obleki

Ameriška zvezdnica, ki si je za novinarsko konferenco izbrala posebno izzivalno obleko, skozi katero se je videlo njeno spodnje perilo, je znova uprizorila besedni šov.

»Najprej bi se zahvalila bogu, da sem lahko tu, nato ekipi s trenerjem na čelu. Zelo sem vznemirjena in komaj čakam, da znova pokažem, kako dobra sem. Nisem le najboljša boksarka vseh časov, lahko bi me dali tudi na seznam z moškimi, saj so moje sposobnosti neverjetne,« se je v značilnem slogu hvalila Shieldsova in večkrat ponovila, da ne razmišlja o ničemer drugem kot o zmagi nad Kozinovo.

Napovedujeta vrhunsko borbo. FOTO: CFC

»Ema ima resda 21 zmag, toda razlika je med tem, ali si dober ali odličen. Jaz sem vrhunska že dolgo! In potem ta mlada 23-letnica misli, da mi bo vzela pasove?! To me res spravlja ob živce,« je zmajevala z glavo dvakratna olimpijska šampionka in profesionalna svetovna prvakinja v treh različnih kategorijah, ki je besede slovenske izzivalke pospremila z nasmeškom.

»Vesela sem, da sem tu, pa hvaležna za lep sprejem. Šov se mora nadaljevati,« je omenila Kozinova, ki je Shieldsovi, ko sta se z vsemi pasovi postavili pred fotografske objektive, pogledala globoko v oči. »Imela sem občutek, kot da bi se v tistem trenutku njena silna samozavest malo skrčila. Zdelo se mi je, da ni bila več tako polna sebe kot še malo prej za govorniškim odrom,« je zaupala 23-letna šampionka iz Šmartnega ob Savi, ki je z uradnimi 171 centimetri za kakšen centimeter ali dva nižja od šampionke iz Flinta v Michiganu.

Že po včerajšnjem treningu, torej dva dni pred največjim obračunom doslej, pa je bila z 72,12 kilograma pod najvišjo dovoljeno težo v srednji kategoriji (72,574 kg), kar le potrjuje Pavlinove besede, da je telesno res dobro pripravljena.