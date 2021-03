Ema Klinec je spet razprla svoja krila

Razlike še vedno očitne Najboljše smučarske skakalke se bodo danes (z začetkom ob 17.15) prvič v zgodovini nordijskih SP za kolajne potegovale tudi na veliki skakalnici. To je naslednji korak k večji enakopravnosti žensk v (tem) športu, v katerem so še vedno v senci moških kolegov. Zgovoren dokaz za to je tudi razlika v zaslužkih na tekmah za svetovni pokal: medtem ko najboljši skakalec prejme 10.000 švicarskih frankov, prvouvrščeni skakalki na bančni račun kapne 3800 frankov. Med moškimi v tej sezoni na vrhu denarne lestvice kraljuje Norvežan Halvor Egner Granerud (204.300 CHF/27 tekem), med dekleti pa po zaslužku vodi naša Nika Križnar (24.718 CHF/10 tekem).

Lep primer za to, da se lahko v smučarskih skokih hitro kaj postavi na glavo, je. Slovenska šampionka ob prihodu v Oberstdorf ni bila ravno med najbolj vročimi kandidatkami za osvojitev naslova svetovne prvakinje na srednji skakalnici pod Senčno goro (HS-106), toda z zelo dobrimi nastopi na uradnih treningih in v kvalifikacijah (3.) si je izdatno okrepila samozavest, na tekmi pa ohranila potrebno zbranost in v nasprotju z najhujšimi nasprotnicami takrat, ko je bilo to najbolj potrebno, pokazala najboljša skoka. Potem ko se ji je zmaga v svetovnem pokalu večkrat izmuznila skozi prste, jo je zasluženo dočakala na najpomembnejšem tekmovanju predolimpijske sezone 2020/21 – nordijskem SP.Ko je izvedela, da je nova svetovna prvakinja, ni mogla verjeti svojim očem, iz katerih so ji v trenutku privrele solze sreče. Ob izjemnem podvigu so jo preplavila čustva, ki so – kot kaže – pozneje terjala svoj davek. Ema Klinec je čez noč izgubila šampionske občutke, ki so jo ponesli do zlate lovorike. Že pičlih 24 ur pozneje je na ekipni preizkušnji, na kateri je prispevala svoj delež k srebrnemu odličju Slovenije, prikazala dosti slabša skoka oziroma takšna, da ne bi več zadostovala za posamično kolajno. Še slabše ji je šlo od nog na tekmi mešanih ekip, na kateri se je morala naša četverica, ki so ji mnogi že vnaprej okrog vratu obešali najžlahtnejšo kolajno, sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom.Ko so nekateri razmišljali o tem, da bi jo bilo najbolje malo umakniti, pa je s prehodom na sosednjo veliko napravo (HS-137) znova razprla krila in pokazala svoj pravi obraz. Na uvodnem treningu je poskrbela celo za največjo daljavo dneva (133 m), ob tem pa je imela še tretjo in četrto oceno. O kakršni koli krizi ni bilo več ne duha ne sluha. Tako se je znova pokazalo, da v tem športu nikogar ni mogoče vnaprej odpisati. Mlada skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko, ki bo 2. julija dopolnila 23 let, bo danes spet v širšem krogu kandidatk za visoko uvrstitev; tako kot tudi njene reprezentančne kolegicein