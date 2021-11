Elita 64 črno-belih polj v Sloveniji

Danes se v Termah Čatež z uradnim odprtjem začenja letošnje ekipno evropsko prvenstvo v šahu. Na slovenskih tleh se bo zbrala evropska šahovska elita, tako igralska kot funkcionarska. Sočasno s tekmovanjem se bo odvil kongres Evropske šahovske unije, v okviru katerega bo dosedanji predsednik Zurab Azmaiparašvili poskušal prepričati svoje podpornike za ponovno zaupanje.

BELI NA POTEZI Movsesjan S. – Van Foreest L.

(Grand Swiss Riga 2021) Beli na potezi zmaga. Kako je velemojster Movsesjan z lepo kombinacijo zaključil partijo? REŠITEV: 1. Lf6 z idejo Se7 ali Sh6 šah mat.

Pričakujemo tudi prihod delegacije FIDE, z njenim predsednikom Arkadijem Dvorkovičem na čelu. Z organizacijskega vidika si ŠZS kot organizatorka prizadeva prvenstvo izpeljati na visoki ravni, kar je v teh sila zahtevnih epidemioloških časih precejšen izziv. Če bo prvenstvo potekalo brez večjih pretresov, lahko pričakujemo zadovoljstvo evropske in svetovne šahovske federacije, posledično pa ponovno umestitev Slovenije na zemljevid uspešnih organizatorjev mednarodnih tekmovanj. In ker bomo v Sloveniji v letu 2022 gostili še posamično evropsko prvenstvo članov, si lahko sočasno obetamo tudi večjo množičnost in prepoznavnost šaha v družbi. V Sloveniji bo zbranih 38 evropskih držav, ki bodo s svojimi moštvi nastopile v ženski in moški članski konkurenci. Slovenija kot država gostiteljica bo v boje lahko poslala štiri ekipe.

Favoritinja Rusija

V naslednjih dveh tednih si v Čatežu obetamo napete obračune za odličja. V moški in ženski konkurenci za izrazite favorite veljata ekipi Rusije. A naloga bo vse prej kot preprosta, saj bo v hudi konkurenci svoje priložnosti iskalo veliko odličnih ekip. Med člani se bodo v boj za medalje že pregovorno vmešali Azerbajdžanci. Nato so tukaj z atomsko ekipo še Francozi, ki napovedujejo odločen napad na evropski prestol. Za ovratnik jim bodo dihale še druge, na primer Poljska, Nizozemska, Anglija, Ukrajina, Nemčija, Hrvaška …

Šehi

Pri članicah bodo štrene za odličja mešale ekipe Gruzije, Ukrajine, Poljske, Madžarske in verjamemo tudi Slovenke. In ker so napovedi o končnih uvrstitvah naših ekip vedno nehvaležne, zapišimo zgolj, da se je naša mlajša ekipa prišla kalit, medtem ko si naša udarna peterka vsekakor želi preboja v prvo petnajsterico. Kako uresničljiv bo ta cilj, je odvisno od posameznih form igralcev, njihove motiviranosti in usklajenega ekipnega duha. V ženskem delu imata obe ekipi odprta vrata za prijetna presenečenja. Morda še posebno prva, ki tekmovanje začenja na visokem 16. mestu. Vsekakor bi bili z uvrstitvijo v prvo deseterico nadvse zadovoljni.