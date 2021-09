Ekipa za zdaj še ni boljša, le z boljšimi posamezniki

Spomini na olimpijske podvige so še sveži, delček vzdušja iz japonske prestolnice pa bodo v slovensko metropolo poskušali prenesti tudi številni reprezentanti, ki so v Tokiu pisali zgodovino. Pri Cedeviti Olimpiji želijo, da bi bilo, tudi z njihovo pomočjo, takšnih zgodb še več. Čeprav se slovenski ljubitelji košarke že obračajo proti evropskemu prvenstvu, na katerem bodo varovanci Aleksandra Sekulića prihodnje leto vendarle dobili priložnost braniti zlato kolajno iz Istanbula, so v mislih mnogih še vedno nepozabne olimpijske igre.



Direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec je na predstavitvi ekipe še enkrat javno čestital Jaki Blažiču, Edu Muriću, Luku Rupniku in Žigi Dimcu. Užbinec se tudi zaveda, da je reprezentanca tudi po zaslugi zmajev v svojih vrstah naredila najboljšo reklamo za množičen povratek navijačev na tribune dvorane Stožice. »Ponavljam se že, a fantje sami se še ne zavedajo, kako velika reč jim je uspela, tudi mi želimo omogočiti, da bo naša slovenska reprezentanca spet zelo dobra, ne samo v Evropi, tudi v svetu,« je delček vizije za prihodnost izpostavil Užbinec.



Zmajem seveda ne manjka tekmovalnih ambicij, v ospredju bo liga ABA, kjer Ljubljančani na naslov čakajo od premierne sezone 2001/02, ko so v finalu premagali Krko. Dolenjski košarkarji bodo jutri ob 20.30 v Tivoliju tudi njihov prvi uradni tekmec v superpokalu. Poseben mik za navijače bo tudi evropski pokal – čeprav je še veliko nejasnosti glede števila gledalcev, ki bodo imeli pravico do vstopa v dvorano, so Klemen Prepelič in Mike Tobey (oba Valencia), Miloš Teodosić in Marco Belinelli (Virtus Bologna) ter Jaka Lakovič z Ulmom dovolj velik magnet tudi za ogled tekem prek televizijskih sprejemnikov.

Vzor je Žalgiris

»Veselim se tekem v Stožicah z Valencio, Virtusom pa nato Crveno zvezdo, Partizanom ... Več zanimivih in privlačnih tekem bo, če bo vse tako, kot mora biti, verjamem, da bo tudi veliko gledalcev,« nam je zaupal Blažič. Trener Jurica Golemac kljub nekaj odmevnim okrepitvam, med drugim so prišli Jacob Pullen, Jackie Carmichael, Hayden Dalton in Marko Radovanović, opozarja: »Ekipa še ni boljša, ima le boljše posameznike. Če želimo postati boljša ekipa, potrebujemo čas.«



Po besedah Užbinca ljubljanski ponos ostaja četrti klub v ligi ABA, ko gre za finančne zmožnosti. Želel pa je še posebno izpostaviti dobro sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije, ki ji želi tudi v prihodnje pomagati z brušenjem potencialnih reprezentantov. »Vsi si želijo uspešno Olimpijo, saj z njo zrastejo tudi vsi drugi. To mi je všeč, tega prej nisem vedel, a navijači k nam prihajajo iz Rogaške Slatine, Šenčurja, nato pa v prvenstvu, ko pridemo tja – bum! Gre na nož. A to mi je všeč. Takšen klub je denimo Žalgiris,« je vzor v velikanu iz Kaunasa našel hrvaški podjetnik. Izpostavil je igralce, kot so Gregor Glas, Luka Ščuka in Rok Radović, ki bodo tudi s pomočjo posoje pri drugih klubih nabirali minute ali svojemu matičnemu klubu pomagali v državnem prvenstvu.



»Imamo vse najboljše 19- in 20-letnike v državi. Ko smo prišli, ni bilo nikogar. To ni dobro le za klub, ampak tudi za reprezentanco,« je zadovoljen Užbinec.



