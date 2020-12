Eisenbichler: Ljubim Planico!

Primož Peterka pomaga po najboljših močeh. FOTO: Boštjan Fon

Vesel, da so pripravili prvenstvo

V Planici tudi Peterka

Brez Planice seveda ne more niti legendarni Primož Peterka, tokrat kot član ekipe, ki pripravlja letalnico bratov Gorišek. In vse preostale skakalnice v dolini pod Poncami. "Delamo, kar je treba narediti, da so naprave čim bolje pripravljene. V zadnjih dneh smo imeli največ dela z odstranjevanjem snega, ki ga je zapadlo res ogromno," je razkril 41-letni Moravčan in dodal, da je zaradi ekipe, s katero se poti v Planici, vzdušje odlično, ker so vsi po vrsti veliki ljubitelji smučarskih skokov oziroma poletov. Seveda pa – kot pravzaprav vsi – pogreša navijače. Kar zadeva favorite na svetovnem prvenstvu, pa ničesar ni želel napovedati. "Najboljši so malo spredaj, za njimi pa je tako izenačeno, da je res težko kar koli reči," je povedal Peterka in v isti sapi še pribil, da kajpak navija za vse štiri Slovence Anžeta Laniška, Bora Pavlovčiča, Domna Prevca in Timija Zajca.

Ko v novinarskem središču v kleti Nordijskega centra Planica beseda nanese na favorite 26. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih (posamična tekma se bo danes razpletla s tretjo in četrto serijo), poznavalci tega športa največkrat omenijo ime. Nemški skakalni zvezdnik je predolimpijsko sezono svetovnega pokala pričakal v vrhunski formi, z zmago na uvodni postaji v Visli takoj oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi, ki jo je sicer izgubil po veliki smoli z vetrom na prvi tekmi v Nižnem Tagilu, kjer mu jo je slekel veliki norveški tekmecToda od ruskega šoka, ko se je mojstrsko izognil padcu, si je hitro opomogel, na letalnici bratov Gorišek že od prvega poskusa naprej spet nizal vrhunske nastope in za nameček v četrtek sebi v prid odločil kvalifikacije. »Hitro sem ujel pravi ritem in prikazal lepe polete,« je dobro razpoložen 29-letni Bavarec, ki ga na slovensko velikanko vežejo čudoviti spomini. Nič čudnega, ko pa je marca lani v Planici poletel do osebnega rekorda (248 m) in krstne zmage v svetovnem pokalu.Kot je izjavil po četrtkovem podvigu, je vesel, da so prireditelji v izrednih razmerah, ki zaradi epidemije novega koronavirusa vladajo po svetu, sploh pripravili svetovno prvenstvo, ni pozabil prehvaliti niti vrhunsko pripravljene letalnice.»Ko so marca odpovedali tekmovanje, sem bil zelo žalosten. V Planici sem pri osemnajstih letih kot predskakalec opravil svoje sploh prve polete, zaradi česar sem toliko bolj čustveno povezan s tem krajem. Ljubim to letalnico. Seveda pa so čustva povezana tudi z vzdušjem, ki se ga vsakič znova še posebno veselim. To je velikanski ljudski praznik in bi moral biti vrhunec prejšnje zime, pravzaprav vrhunec moje celotne kariere,« je dal v nedavnem pogovoru za nemški časnik Welt jasno vedeti, kam meri tudi to pot.