Edino skrb ji povzroča gleženj

Manj kot en teden loči karavano alpskega smučanja do osrednjega dogodka predolimpijske zime, svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo. Obenem bo to tudi prizorišče tistih iger čez pet let, sodeč po tekmah v zadnjih sezonah ga bolj poznajo smučarke in med njimi tudi naša vodilna smukačica Ilka Štuhec.



Na sever Italije bo prišla kot branilka lovorike v smuku, pravzaprav ima v svoji bogati zakladnici že zlati smukaški kolajni, ob tej zadnji iz Åreja na Švedskem pred dvema letoma tudi tisto iz St. Mortiza 2017. Pred sezono si je jasno začrtala cilj boja za nadaljevanje tega sanjskega niza, zdaj pa bi ji lahko zadnja poškodba gležnja, zaradi katere ni mogla niti trenirati na snegu niti nastopiti v teh dneh na zadnji preizkušnji hitrih disciplin v Garmisch-Partenkirchnu, znižala pričakovanja.



»Toda ne bom zdaj zato zniževala cilja. Ostaja pri tem, da si želim najbolje smučati, kot zmorem. Tekma na svetovnem prvenstvu je pač posebna, gre za tisti en dan v dveh letih, poskusila bom to izkoristiti s hitrim smučanjem,« je bila odločna v pogovoru z novinarji prek spleta med tem zadnjim odštevanjem do prihajajočega izziva sezone. Prvenstvo v Cortini d'Ampezzo se bo začelo v ponedeljek, 8. t. m., že za uvod bo preizkušnja v alpski kombinaciji, za katero je na načrtovanem seznamu tudi 30-letna Mariborčanka. Toda zvin gležnja, po katerem bo danes poskusila obuti smučarski čevelj in po več dneh odsotnosti opraviti trening na snegu, bi lahko botroval tudi odločitvi, da je na tej uvodni tekmi prvenstva ne bo na startu.



»Vse bo odvisno od občutkov v naslednjem dnevu, dveh na treningu,« je poudarila pred načrtovanim odhodom na San Pellegrino v Dolomitih, kjer bo imela sklepne priprave pred SP.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: