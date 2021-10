Rokometašica ljubljanskega Krima se je zrušila, dvorana utihnila

V nedeljo zvečer je v Stožicah potekala tekma Lige prvakinj v rokometu, na kateri sta se pomerili ljubljanski Krim in francoski klub Metz. Nekaj trenutkov po končani tekmi je dvorana zaradi šoka utihnila. Med rokovanjem rokometašic po zmagi Francozinj se je po tleh zgrudila rokometašica ljubljanskega rokometnega kluba Francozinja Oceane Sercien-Ugolin. Zatem je vstala in se še enkrat zgrudila. Potem pa je obležala na tleh. Soigralke in igralke nasprotnega moštva so jo obstopile, tako da so jo zaščitile pred radovednimi pogledi publike, predvsem pa pred kamero.

Hitro so se odzvali reševalci in jo z rešilcem odpeljali v klinični center. Po poročanju Ekipe 24 je bila igralka pri zavesti, ko so jo odpeljali z rešilcem. Več informacij o zdravstvenem stanju igralke še ni znanih.