Dvoboj največjih za lov za najboljšimi, danes v Stožicah prvi veliki derbi sezone

Največja slovenska nogometna kluba Olimpija in Maribor sta debelo v senci najboljšega Celja. Nedeljski veliki derbi 7. kroga 1. SNL v Stožicah zato ima manjšo napako, a bo le imel veliko tekmovalno težo: poraženec se bo, še preden se je dobro začelo, najbrž že poslovil od naslova državnega prvaka. Neodločen izid bo pri obeh še ohranil kanček upanja, da bo celjski evropski stroj slej ko prej tudi zakuhal in jima dopustil približanje.

Prva liga Telemach Celje 6 6 0 0 20:3 18 Koper 6 4 1 1 12:7 13 Maribor 6 3 2 1 15:9 11 Aluminij 6 3 1 2 9:9 10 Olimpija 6 3 1 2 9:10 10 Radomlje 6 3 0 3 8:11 9 Bravo 6 2 1 3 10:13 7 Mura 6 1 1 4 5:9 4 Primorje 5 1 1 3 5:12 3 Domžale 6 0 0 6 4:15 0

Celjani bodo po še eni mojstrsko izpeljani evropski tekmi in zmagi (2:0) v Ostravi jutri gostili zadnje Domžalčane. Današnja edina tekma kroga bo v Domžalah, jutri pa še v Fazaneriji. V Kidričevem je že včeraj gostoval drugi Koper.

7 tekem, od 14. septembra leta 2023, so Mariborčani neporaženi v velikih derbijih.

Konec zadnjega avgustovskega ligaškega dejanja komaj čakajo v taboru prvakov, zeleno-belih. Po že tako klavrnem evropskem poletju, ki jih je kljub res popolni zmedi zapeljal celo na prag tretje zaporedne uvrstitve v konferenčno ligo, nogometaše in trenerja Erwina van de Looija čaka dvotedensko »rudarjenje«. A najprej morajo razglašeni Ljubljančani, ki so se v Jerevanu izognili polomu in za slovo častno izgubili še drugič (2:3), izvleči »živo glavo« iz derbija, ki bo, kot kaže, minil z najmanj navijači na tribuni v zadnjih letih. Že sedem tekem v 1. SNL zeleno-beli niso premagali največjih tekmecev. Zadnja zmaga (v Stožicah) sega v september leta 2023.

Spored

»Nismo tako slabi, toda enostavno nimamo časa za treniranje. Manjka nam trening, ne bomo pa se vdali,« je van de Looij ugotavljal že pred dvobojema z Noahom, a je potihem vseeno pričakoval več. Toda njegovo upanje je bilo zaman, Ljubljančani se bodo soočili z Mariborčani v zanje najbolj neprimernem trenutku: po treh porazih (dveh evropskih) in neodločenem izidu z razliko v golih 5:11. In po še eni potovalni avanturi, po kateri bodo noge in glave že tako raztresenih igralcev še bolj utrujene.

Van de Looijeva nizozemska trenerska doktrina in filozofija »totalnega nogometa« najbrž ni najbolj primerna za reševanje aktualnega stanja. Takšna praviloma rešujejo konservativnejši profili trenerjev.

Maribor je favorit

Doslej je 53-letni strokovnjak poskušal z mehko roko obnoviti, ali osvežiti, precej selektivno zavoženo moštvo, ki je, kot se je izkazalo, veliko slabše od šampionskega. Nizozemec je imel povrhu še razmeroma mir in je bil brez pritiska, a ustvarjalnega miru ne bo imel neskončno na voljo. Navijači in tudi klubsko vodstvo zahtevajo zmage ali vsaj podobo, s katero bodo lahko »napadali« Mariborčane ali dihali za njihov ovratnik. Celjani? So predaleč in predobri!

V Mariboru lažae dihajo, ne glede na podarjeno številčno prednost, ki je omogočila visoko zmago proti Radomljanom. Taktično-kadrovski prijemi vršilca dolžnosti trenerja Radovana Karanovića so vrnili pozitivni duh med vijolične. V Stožicah bodo v vlogi favoritov, pa naj se te vloge otepajo, kolikor hočejo. Benjamin Tetteh, El Arbi Soudani, Orphé Mbina, Oluwaseyi Ojo, Gregor Sikošek, Ažbe Jug in še kdo, so ta trenutek v primerjavi z najmočnejšimi ljubljanskimi tekmeci za razred ali dva v boljši formi.

Slabše Olimpijine predsatave se bodo odrazile tudi v slabšem obisku navijačev. Foto: Leon Vidic

Celjani so veliko evropsko zmago v Ostravi posvetili tudi nesrečno poškodovanemu Marku Zabukovniku. Foto: Facebook

Bolj kot ne je bil Karanovićev načrt o postopnem vračanju pristnega vijoličnega duha viden že prejšnji teden, ko je bilo v začetno enajsterici šest slovenskih fantov. Trenerjev umirjen slog je vrnil naboj, toda v kolikšni meri so se igralci ta teden držali njegovega vodila: »Biti ponižni, delovni in se brez velikih besed pripravljati na derbi.« Kljub vsemu je velika razlika, ali si pod pritiskom premagal solidne in najbrž ta trenutek tudi močnejše od prvakov Radomlje, ali Olimpijo, ne glede na njeno formo.

Že 65. derbi – 14 zmag Olimpije, 26 Maribora, z razliko v golih 62:75 – bo sodil Mihael Antić.