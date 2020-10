Dvoboj dirigentov za sladokusce

S prvo stotico v 40 minutah igre v ligi ABA po dveh letih so košarkarji Cedevite Olimpije nekoliko popravili vtis s sila neučinkovite predstave v Trentu v evropskem pokalu, v kateri so komaj prilezli prek meje 50 točk. Po visoki zmagi nad Koprom Primorsko (102:65) pa jih znova čaka višja ovira, ki bo pomagala razkriti pravo podobo stožiškega moštva. Jutri ob 18.45 ga bo v derbiju 4. kroga regionalnega prvenstva v Beogradu pričakal Partizan.



V prejšnji sezoni so si Ljubljančani razdelili izkupiček s črno-belimi. Obakrat je zmagal gostitelj in obakrat je bil Olimpijin vodja njen organizator igre Codi Miller-McIntyre. Odlični Američan je bil slednjič najboljši košarkar moštva v celotni sezoni, kar ni ostalo neopaženo, in že po enem letu v Sloveniji se je preselil v Srbijo. Jutri se bo kot pravi profesionalec postavil v službo svojega novega kluba in poskušal zagreniti življenje donedavnim soigralcem. Njegova forma se namreč po uvodnem privajanju naglo stopnjuje. V prejšnjem kolu lige ABA se je izkazal s 23 točkami ob zmagi nad FMP, v torek z 22 točkami in 7 asistencami ob uspehu nad Bahcesehirjem v Istanbulu v evropskem pokalu.



Hkrati z njegovim napredkom se izboljšuje tudi igra Partizana. V regionalni ligi je uvodoma prejel dve mučni zaušnici v soočenjih z Borcem iz Čačka in Budućnostjo v domači dvorani, ki sta krepko zatresli stolček trenerja Vlada Šćepanovića, nekdanjega vrhunskega košarkarja in reprezentanta ZR Jugoslavije, svoje sta dodala poraza s španskim Joventutom in ruskim Unicsom na evropski sceni. Zato si Beograjčani novega neuspeha ne smejo privoščiti, ne nazadnje že po treh kolih lige ABA zaostajajo za dve zmagi za skupino štirih moštev, v kateri je poleg Crvene zvezde, Budućnosti in Mege tudi Cedevita Olimpija.

Veseli se snidenja

»Lepo bo znova videti fante v ljubljanskem moštvu, toda še pomembneje bo, da bo Partizan naredil nov korak naprej. Čaka nas težak dvoboj z zelo kakovostnim tekmecem, v katerem moramo še enkrat dokazati, da lahko igramo dobro in da smo lahko konkurenčni, hkrati pa tudi, da lahko zmagujemo,« ocenjuje Miller-McIntyre, ki je po oceni srbskih medijev preprečil revolucijo na klopi črno-belih.



Ker so v Stožicah po njegovem slovesu uspešno zapolnili vrzel s prihodom Kendricka Perryja iz srbske Mege, se jutri obeta zanimiva bitka med dvema odličnima dirigentoma. Perry je statistično najbolje ocenjeni košarkar lige ABA (drugi je Jurij Macura, 20-letni center Kopra Primorske), deveti strelec tekmovanja, peti podajalec in vodilni kradljivec žog. Tekma v dvorani Ranka Žeravica bi lahko po svoje tudi pritrdila optimizmu, da bo Cedevita Olimpija prej ali slej uspešnejša, kot sta bili njeni predhodnici v samostojnih letih. Zagrebška Cedevita se je pred združitvijo klubov kar šest sezon zapored uvrščala višje na končni lestvici ABA od Partizana. Ljubljanski Olimpiji je zadnjič uspelo daljnega leta 2011.