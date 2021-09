Dvestoodstotni izkupiček v Tokiu

Sinoči so se končale 16. poletne paralimpijske igre v Tokiu, ki je kot prvo mesto v zgodovini dvakrat gostilo igre. Zastor je padel, svet si je oddahnil. Kljub črnogledim napovedim so športniki še enkrat dokazali, da so disciplinirani in da spoštujejo pravila. Z igrami so premagali covid-19, Slovenija pa se je na 71. mesto na razpredelnici odličij zavihtela zaradi dveh strelskih kolajn Frančka Gorazda Tirška, ta je osvojil srebro in bron.



»Rezultat v Tokiu v celoti gledano je fantastičen, prišli smo po medaljo, osvojili dve, kar je dvestoodstotni izkupiček. Na treh paralimpijskih igrah sem osvojil štiri medalje, to je fantastično. Če pogledam nazaj, so bile to sanje, danes pa je to resnica in presrečen sem,« Franček Gorazd Tiršek ob vrnitvi domov, sinoči je z ekipo pristal na letališču Jožeta Pučnika, ni skrival navdušenja.



Trdo je garal za takšen rezultat, hkrati pa na obeh tekmah (z zračno puško stoje in leže) pokazal izjemno psihično trdnost, da se je izvlekel iz morda za laika skoraj izgubljenega položaja. Osvojil je 50. in 51. slovensko paralimpijsko kolajno na poletnih igrah. Ob tem velja omeniti izjemen niz parastrelcev, ki so v četrt stoletja pod taktirko selektorice Polone Sladič (tokrat ji je asistirala Sonja Benčina) osvojili devet odličij na sedmih zaporednih paralimpijskih igrah! Z 10. mestom se je v svoji paradni panogi izkazal Franc Pinter, ki je za las ostal brez finala na svojih osmih igrah. »Cilj pred prihodom sta bila dva finala. Pinterjev je bil opcijski, vem, da je še vedno sposoben priti vanj, vendar se mora veliko poklopiti. Ta cilj smo uresničili, nato pa iz dveh finalov potegnili dve kolajni, kar je optimalni izid in smo več kot zadovoljni,« je povedala Polona Sladič, trofejna trenerka, letos tudi Bloudkova nagrajenka.

Na vrsti Peking

Na svojih tretjih paralimpijskih igrah se je s prebojem v izločilni del izkazal lokostrelec Dejan Fabčič, dvakrat je na 16. mestu pristal debitant Tim Žnidaršič Svenšek, ki je na 100 m hrbtno prišel do 2. rezultata kariere. Z igro, na svoji prvi veliki tekmi, se je izkazal namiznotenisač Luka Trtnik. Z izjemno vožnjo in 9. mestom na kronometru je pričakovanja presegel parakolesar Anej Doplihar, ki je bil na cestni dirki 13. S 6. mestom se je v metu diska izkazal Henrik Plank. Ob pogledu na ekipo, ki je bila letos na igrah, je jasno, da je narejena dobra osnova za Pariz 2024. Tiršek bo nadaljeval, s tem se potiho spogleduje tudi Franc Pinter.



Denimo s kar sedmimi kolajnami pa se iz Tokia vrača britanska namiznoteniška reprezentanca, ki jo vodi naše gore list, trener Gorazd Vecko. Pred vrati pa so nove igre! Vnovič v Aziji, kjer se igre v Pekingu začnejo 4. marca 2022. Tudi s slovenskim zastopstvom: nastopil bo paraalpski smučar Jernej Slivnik, ki je debitiral leta 2018 z 12. mestom v slalomu, prihodnje leto cilja precej višje.

