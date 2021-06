Dvesto minut truda poplačanih

Polona Hercog je potrdila status najboljše slovenske teniške igralke in se uvrstila v drugi krog OP Francije na Roland Garrosu. Preskočila je visoko oviro, 16. nosilko Kiki Bertens. Še višjo pa je zmogla Tamara Zidanšek, ki je po treh urah in 20 minutah presenetila šesto nosilko Bianco Andreescu.



Nizozemko Bertensovo so konec lanskega leta operirali na ahilovi tetivi in je letos dobila le dva dvoboja od sedmih. Proti Mariborčanki zdaj zaostaja z 1:3 v zmagah. Tokrat je bilo 6:1, 3:6 in 6:4, dvoboj je trajal uro in 55 minut. Mariborčanka je izjemno začela in prvi niz dobila v dobre pol ure, Bertensova, pred dvema letoma četrta igralka sveta in leta 2016 polfinalistka Roland Garrosa, se je vrnila in v odločilnem nizu vodila z 2:0 in 4:2. Takrat je Slovenka, 73. na lestvici WTA, spet našla svoj začetni udarec in dobila naslednje štiri igre. V drugem krogu se bo pomerila z domačinko Caroline Garcia.



Najmlajša in najbolj obetavna med Slovenkami Kaja Juvan (101. na WTA) pričakovano ni bila uspešna proti branilki lovorike Igi Swiatek. Kazalo je že na popolno prevlado Poljakinje, ki je prvi niz dobila s 6:0 v 23 minutah. A Ljubljančanka ni hotela pustiti tako slabega vtisa proti vrstnici, ki je praznovala 20. rojstni dan. V drugem nizu se je dobro upirala, izenačila na 5:5, vendar izgubila naslednji dve igri. Igrišča ni zapustila, objela prijateljico in počakala njen govor. »Nikdar še nisem branila naslova, tudi ne na najmanjših turnirjih, zato nisem vedela, kaj naj pričakujem. Želela sem ohraniti rutino, ki jo imam že vso sezono,« je po uri in pol dvoboja povedala osma nosilka Swiatkova, ki je pred tem v finalu Rima odpravila Karolino Pliškovo s 6:0 in 6:0. Na kamero je bivša najstnica zapisala: »Počutim se staro pri 20.« Prva top 10 zmaga Tretja Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek (85.) je na igrišču preživela največ časa, kar tri ure in 20 minut. Proti šesti nosilki in 7. na WTA, Kanadčanki Bianci Andreescu, je dosegla prvo zmago proti članici najboljše deseterice. Prva niza sta si prijateljsko razdelili v podaljšani igri, v tretjem je 23-letna Konjičanka vodila s 6:5 in imela na servis tekmice zaključno žogo, a po treh točkah 20-letnice je bilo spet 6:6. V odsotnosti tie-breaka se je maraton nadaljeval, igralki sta ubranili svoje servisne igre, dokler v 16. ni popustila mlajša. Tamara je imela dve zaključni žogici pri 40:15 in je izkoristila že prvo ter se po 9:7 prešerno veselila krstne top 10 zmage. Naslednja tekmica bo Madison Brengle iz ZDA (78.).



Danes se bo maloštevilnemu občinstvu v Parizu predstavil Aljaž Bedene (56. na ATP), malo po poldnevu se bo na igrišču številka 7 pomeril s Francozom Adrianom Mannarinom, 36. igralcem sveta, ki proti Ljubljančanu vodi z 2:1 v zmagah.

