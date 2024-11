Dvakratnega olimpijskega prvaka naj bi oče zlorabljal in mu grozil, da ga bo pretepel do smrti

Očetu norveškega atletskega zvezdnika Jakoba Ingebrigtsna bodo prihodnje leto sodili zaradi obtožb, ki vključujejo zlorabo dvakratnega olimpijskega prvaka in grožnje, da ga bo »pretepel do smrti«, poročajo norveški mediji, ki jih povzemata Yahoo News in Guardian.

Ingebrigtsen, ki je na olimpijskih igrah v Parizu poleti osvojil zlato medaljo na 5000 m, je trdil, da ga je oče in hkrati nekdanji trener Gjert Ingebrigtsen »udarjal in brcal« v obdobju desetih let, ko je hodil v šolo.

Norveški časnik VG je razkril obtožnico, v kateri je zapisano, da so državni tožilci Gjerta Ingebrigtsna obtožili pretepanja dveh svojih sinov v času, ko je bil njun trener.

Omenjeni časnik je obenem zapisal, da je svojega sina označil za »razbojnika« in »terorista« ter mu grozil, da ga bo »osramotil in mu uničil zdravje«.

Oče obtožbe zanika

Oče Jakoba ter Henrika in Filipa, prav tako atletov, je obtožbe zanikal. Gjert, ki ima skupno sicer sedem otrok, je pred tem vztrajal, da »nikoli ni izvajal nasilja nad svojimi otroki«. Sojenje bo po pisanju VG v začetku novega leta trajalo do osem tednov, povabljenih naj bi bilo med 30 in 40 prič.

Policijsko preiskavo je sicer sprožil lanski intervju časnika VG z vsemi tremi brati Ingebrigtsen, še piše Yahoo news. Medtem ko je Jakob priložil dokaze, VG dodaja, da sta starejša od bratov opustila obtožbe.

Sina treniral do leta 2022

Gjert Ingebrigtsen je svojega sina Jakoba treniral do leta 2022, nato pa sta sodelovanje končala, preden so na dan prišle obtožbe o zlorabah in fizičnem nasilju.

Najmlajši od bratov Ingebrigtsen velja za eno najbolj izpostavljenih zvezd atletskega športa, ob dveh naslovih olimpijskega prvaka ima ob svojem imenu še dva naslova svetovnega prvaka ter šest nazivov evropskega prvaka.