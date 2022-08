Dva župana, ena želja: od petka bo v ospredju odbojkarska žoga

Dva župana sta bila skupaj, oba sta za šport, beseda je tekla o svetovnem prvenstvu v odbojki v Sloveniji oziroma Ljubljani. Ljubljanski Zoran Janković in župan Brezovice Metod Ropret sta skupno razgrnila dogodek ter tudi turistično stvarnost in aspiracije ob tem spektaklu. V petek se bo v dvorani Stožice začelo, sploh prvi dvoboj slovenskega dela mundiala, tega namreč gosti še Poljska, bo ob 11. uri obračun med Brazilijo in Kubo, v Ljubljani se bo plesalo po južnoameriških ritmih, zvečer od 20.30 pa po tistih z južne strani Alp. Slovenija se bo namreč udarila s Kamerunom.

»V primerjavi z evropskim prvenstvom leta 2019, ki smo ga tudi gostili, smo imeli tokrat na voljo, zaradi prestavitve svetovnega prvenstva iz Rusije, precej manj časa za organizacijo tako velikega dogodka. Na Odbojkarski zvezi Slovenije je poleg mene le še šest ljudi, že po evropskem prvenstvu sem si dejal, ali naj to ekipo spet tako obremenim. A je tudi ob novem izzivu znova izjemno opravila delo,« je omenil Metod Ropret, tudi predsednik OZS.

»Z novim selektorjem Gheorghejem Cretujem smo dobili neko novo energijo, na tako velikem tekmovanju in na tako pomembnih tekmah, ko je vsaka odločilna, to tudi potrebujemo. To je poleg tega zelo homogena reprezentanca, gre za skupino srčnih fantov. Kapetan Tine Urnaut mi je zadnjič omenil, da so z Dejanom Vinčićem in Alenom Pajenkom v izbrani vrsti že 18 let, že toliko časa zanjo igrajo brez kakršne koli odpovedi,« se je Ropret dotaknil tudi šok terapije dobrih 14 dni pred SP, ko je Romun vstopil na mesto prejšnjega glavnega trenerja Marka Lebedewa.

Prepoznavna Slovenija

Slovenijo v skupini D v Stožicah čakata še obračuna z olimpijsko prvakinjo Francijo v nedeljo, vstopnice za to srečanje so (praktično) že pošle, in v torek z Nemci, dvorana je po imetnikih vstopnic tudi skoraj že popolnjena. Denarni vložek v slovenski del svetovnega prvenstva, poljski zloti so drugi svet, je kotizacija približno pet milijonov evrov (ruski bi bil dobrih 35 milijonov, tam so bile razdalje med prizorišči gromozanske), dve tretjini je prispevala država. Stvarni stroški organizacije so poldrugi milijon evrov, če da mednarodna odbojkarska zveza dotacijo treh milijonov, bo nekaj ostalo za dobro športa, ki premore trikratne evropske podprvake. Kar štiri od šestih skupin uvodnega dela tekmovanja na svetovnem prvenstvu domujejo v Ljubljani, izbrane vrste in službene osebe bodo zasedle tri elitne hotele v stari Emoni.

Za časa evropskega prvenstva v odbojki leta 2019 je bilo v prestolnici naštetih 22.000 prenočitev, zdaj, ko pridejo v metropolo še tuji navijači, se bo iskalo prosto sobo za počitek po napornih tekmah in utrudljivem nočnem življenju. Ljubljanski župan Janković je omenil, da so že prišle zamisli, da bi dvorano Stožice povečali, pogoji za športne tekme so izpolnjeni, gre pa tudi za dokončanje celotnega športnega parka tudi s trgovsko in gostinsko ponudbo. Ponudba je bila pred kratkim na Ljubljanici, tam je bila odbojka na vodi, posnetke s tega spektakla so si ljudje na spletu ogledali skoraj 38-tisočkrat.

»Šport ni strošek, temveč investicija. Šport je zagotovo največ postoril za promocijo Ljubljane in Slovenije. Včasih niso razlikovali med Slovenijo, Slovaško in Slavonijo, zdaj smo med vsemi najbolj prepoznavni,« je poudaril Janković. Oba z Ropretom bi tudi takoj podpisala za dva finala, odbojkarjev na SP in košarkarjev na EP.