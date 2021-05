Dušan Kosić pred Olimpijinimi vrati

Mandarić st. ali Janković in Mandarić ml.?

Najprej dodatne kvalifikacije, nato Evropa Zadnje dejanje ligaške sezone bodo dodatne kvalifikacije za obstanek v 1. SNL, v katerih bo devetouvrščeni Koper izzvala drugouvrščena iz 2. SNL Krka. Prva tekma bo v nedeljo na Bonifiki, povratna pa v sredo na novomeškem Portovaldu.

Evropske kvalifikacije, za ligo prvakov in za konferenčno ligo, bodo Mura, Maribor, Olimpija in Domžale začeli 7. in 8. julija.

Ni se še potegnila črta čez sezono, že je na vidiku nov kadrovski cunami pri pokalnem prvaku Olimpiji. Zeleno-beli in predvsem njihov trenerse lahko tolažijo z lovoriko, a ob treznem razmisleku bodo potolažili bore malo navijačev, čeprav so si na Bonifiki po pokalni finalni zmagi proti Celju z 2:1 (32.,53.;47.) dali duška prav oni. Kdo od najzvestejših si ga ne bi, če bi več kot leto dni čakali na vlogo dvanajstega igralca.Največji zmagovalci pokalnega finala so pravzaprav Domžalčani, ki so jih v Evropo potisnili Ljubljančani.je dajal vtis zadovoljnega moža, toda nezadovoljstvo je v njem tlelo že pred pokalnim razpletom, v katerem je bilo premalo igralno svetlih trenutkov (motivacijsko so bili na vrhuncu) za lepši pogled v prihodnost. Prav sta imela oba trenerja. Zmagovalni Stanković je bil iskren.»Zamenjali smo polovico moštva, smo na pol poti in da, želim nadaljevati delo,« je na zvito vprašanje, v katerem je bila rdeča nit, njegov status, odgovoril Ljubljančan, ki je podobno kotpred dvema letoma prvenstvene rane zacelil s pokalno lovoriko. Celjski poraženecje bil odkrit. »Boljši smo bili, boljši smo kot ekipa, le premalo lačni smo začeli tekmo. Zato mi ni preostalo nič drugega, kot da čestitam Olimpiji,« je dal vedeti 48-letni Ljubljančan, ki je izgubil dve bitki – evropsko in za svojo prvo lovoriko na komaj mesec dni trajajoči samostojni poti klubskega trenerja.Zeleno-bela športno-kadrovska politika je prav tako skrivnostna, kot je predsednikova prihodnost. Denarja je vse manj ali že skoraj nič, zato je vse bliže slačilnici in drugim vzvodom moči tudi ljubljanski župan(sezona se ne zaključuje po njegovih željah, saj je tudi hokejska Olimpija že izgubila prvenstveno bitko, košarkarsko pa pred pravim polomom reši le naslov državnega prvaka), ki ima v mlajšem, poslovnežu z Reke, bolj tvornega sodelavca, kot je in je bil ameriški Milan.Dvojca župan, poslovnež in njegov vpliv nikakor ne gre izpustiti pri oblikovanju nove Olimpije, ki bo med drugim ostala tudi brez najboljšega posameznikaIvanovića. Del zaslug za pokalno veselico gre pripisati prav njima, ker sta uporabila motivacijske prijeme pred še zahtevnejšim polfinalnim dvobojem z Domžalami, ki je prišel le teden dni po prvenstveni zaušnici v derbiju Ljubljanske kotline.Kadrovska kombinatorika bo v naslednjih dnevih takoj razkrila, kdo pri Olimpiji še vleče glavne niti. Janković in reški Mandarić, sicer podpredsednik kluba, imata svojega, predvsem župan, aduta v podobi, predsednik Mandarić pa se še ni izrekel, s kom bo šel v novo sezono. Niti ni dal palca gor za Stankovićevo nadaljevanje.