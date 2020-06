Đuranović izbira: Olimpija ali Maribor?

Maribor od 0:1 do 3:1

Izid zadnje tekme 28. kroga 1. SNL – Triglav : Maribor 1:3 (355 gledalcev, Kristjan Arh-Česen 53.; Amir Dervišević 78., Luka Zahović 83., Marcos Tavares 85.). Vrstni red: Olimpija 53, Maribor 52, Celje 51, Mura 47, Aluminij 45, Bravo 37, CB24 Tabor 32, Domžale 30, Triglav 28, Rudar 10.

Današnji uvodni dvoboj 29. kroga 1. SNL med Bravom in Muro je veliki derbi, a Olimpijino nedeljsko gostovanje v Domžalah z novim trenerjem iz Osijekaje najbolj vznemirljivo: domžalski razplet na vrh lestvice lahko zavihti prvaka, saj bo Maribor z Rudarjem imel trening tekmo. Danes bo še tekma v Celju, jutri pa v Kranju.Tekmovalni naboj dviguje prekmurski hitri vlak, ki ni le prvi favorit za pokalni naslov, temveč se lahko spogleduje tudi z naslovom državnega prvaka. Pokalni finale v sredo prav nič ne moti, ki je tako uglasil moštvo in vzpostavil notranjo konkurenco, da tudi 16., 17. 18. ali celo 19. igralec ustvarja dodano vrednost. Domači trener v vzponuse bo soočil s prvovrstnim izzivom, Šimundža je najpopolnejši trener v ligi. Pozor, spremljati velja vsako odločitev enega ali drugega trenerja: taktično, tehnično ali kadrovsko.je po soboški zaušnici celo odleglo. Celje ni več pod drobnogledom in lahko iz ozadja preži na spodrsljaje vodilnega dvojca. Sežanci imajo že vrh glave utrujajočih potovanj na Štajersko. V tednu dni bodo še tretjič gostovali na vzhodu, kjer so svoj cilj izpolnili. Dvignili so se kondicijsko, kar je napovedal trener, in iztržili tri točke. Več kot dovolj za finiš sezone, v katerem bodo krojili vrh lestvice.Triglavova bitka za obstanek se prepleta s smolo: proti Domžalam in Mariboru je bil blizu polnemu izkupičku, osvojil je le točko. Ta bo premalo proti strokovno zavoženemu Aluminiju, ki bo po reku, da tudi slepa kura zrno najde, nekoga tudi premagal.je po odstavitviv zakup vzel možnost, da bo Olimpija z novim trenerjem začela s točkovnim zaostankom za Celjem. A je še vedno prva, kljub postavljanju min samemu sebi. Domžalčani so si jih postavljali vso sezono. Ni bilo verjeti, da so tako slabi, a res so, četudi z imensko močnim moštvom., nekoč Olimpijin in Mariborov vodja igre, je v vlogi rešitelja, ki nima večjih izkušenj s tako nezavidljivimi položaji, a je zvit. Če je prenesel kanček igralne inteligence v trenerski posel, bo raztreseni Olimpiji trda predla. Njo pa lahko povežejo in vrnejo v zmagovalne tirnice le igralci. Še najmanj pa novi trener, ki je včeraj že opravil prvi trening.Maribor je kot robot, igra brez čustev, lepotnih presežkov in na istih obratih skozi vseh 90 minut. Tekmeci tega ne zmorejo. V desetih dnevih je ujel Olimpijo in tudi prehiti jo lahko. A šampionska tekma bo naslednjo nedeljo v Stožicah. Takrat bo pomembno, da botak, kot je bil: nadležen srednji napadalec z občutkom za gol, podajo in vtekanja za obrambno linijo.