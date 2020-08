Dundalk Celjanom omogoča misli na kaj več

Kolektiv za dva milijona evrov

Mitja Lotrič je zatrdil, da nogometaši Celja komaj čakajo na evropski start, čeravno je pred njimi še ta teden najprej izziv v prvem krogu nove sezone 1. SNL. FOTO: Jože Suhadolnik

Danes v bobnih tudi Maribor, Olimpija in Mura

Ob 13. uri bodo ob Ženevskem jezeru izžrebali pare prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo, ples kroglic pa nestrpno pričakujejo tudi v taborih treh slovenskih prvoligašev. Maribor in Olimpija bosta kotirala med nosilci, Mura na drugi strani žreba. Prvih pet nosilcev po Uefinem količniku so Apoel, Malmö, Partizan, Steaua in Maribor. Tekme prvega kroga kvalifikacij (od štirih) bodo igrali 27. avgusta.

Na obzorju Dinamo in Crvena zvezda

Celjani so si priigrali nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov z zgodovinskim naslovom slovenskega prvaka. FOTO: Uroš Hočevar

Slovenski prvak Celje lahko optimistično pričakuje zgodovinski nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov 2020/21. Irski prvak Dundalk gotovo ni moštvo, ki bi ga Štajerci lahko kakor koli podcenjevali, toda ples kroglic v Nyonu je nogometaše iz knežjega mesta vendarle osrečil. Namenil jim je tekmeca, ki je vsekakor premagljiv, dvoboj 19. avgusta pa naj bi bil bodisi v Celju bodisi v tujini, morda na Madžarskem. Celjski trenersi je pred žrebom želel, da bi igral tekmo prvega kroga na svojem stadionu, kar se mu bo uresničilo, toda morda z lepotno napako. Slovenije namreč ni na zelenem seznamu držav na Irskem, zato bi morali nogometaši Dundalka po vrnitvi iz Celja v obvezno 14-dnevno karanteno. Morda bo irska vlada naredila izjemo, možno je tudi igranje »domače« tekme na Madžarskem, ki na Irskem spada na zeleni seznam držav, nedavno pa je Uefi ponudila svoje stadione prav za tovrstne primere. Enako denimo velja za Grčijo.Žreb je Celjanom namenil vsaj na videz najlažjega tekmeca med štirimi možnimi kandidati (Dundalk, Suduva, Molde in Slovan Bratislava). Kosić seveda ve, da v Evropi ni več eksotov, in te kaznuje tudi najbolj nedolžna misel o domnevnem lahkem delu.»Drži. Na tej ravni so premagljivi prav vsi, prav vsak pa te lahko tudi premaga. Dejstvo je, da smo novinci v boju za ligo prvakov, zato se moramo še veliko naučiti. Morda javnost pričakuje, da nas čaka lahko delo, toda mi se gotovo ne bomo tako vedli. Morali bomo biti maksimalno pripravljeni, saj želimo igrati tudi v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov,« je zatrdil Kosić. Kdo je Dundalk FC iz istoimenskega mesta na severovzhodu irskega otoka tik ob meji s Severno Irsko? Klub je od januarja 2018 vrokah ameriških vlagateljev, ki so srednje ambiciozni. Občasno želijo igrati v skupinskem delu katerega od Uefinih tekmovanj, toda to bo v resnici težko upoštevaje kader, ki ga ima na voljo 44-letni trener. Njegov kolektiv velja na trgu dva milijona evrov, kar predstavlja četrtino vrednosti celjskega, Slovencem najbolj znano ime v ekipi Dundalka pa je 24-letni angleško-nigerijski krilni igralec, ki je v sezoni 2017/18 poskušal opozoriti nase v majici Olimpije. Dundalk FC resda premore veliko bogatejše izkušnje z igranjem v evropskih pokalih kot Celje. Prvič je nastopil že v pokalu državnih prvakov 1963/64 (predhodnik lige prvakov), daleč največji uspeh v 24 evropskih sezonah pa je dosegel pred nedavnim, zato bodo morali biti Celjani maksimalno previdni. Sezono 2016/17 je namreč začel v kvalifikacijah za ligo prvakov – izločil je Rigo in Bate Borisov, v zadnjem krogu je bila boljša varšavska Legia, zato je Dundalk igral v evropski ligi! Končal je na zadnjem mestu skupine D za Zenitom, AZ in Maccabijem iz Tel Aviva. V minuli sezoni je v boju za LP najtesneje premagal Rigo po izvajanju 11-m (dvakrat je bilo 0:0), kar pomeni, da mu ni težko igrati previdno, zaprto in na rezultat. V drugem krogu je bil od Ircev zanesljivo boljši Karabah.Celjani bodo izvedeli za ime morebitnega naslednjega tekmeca v boju za ligo prvakov že danes. Opoldne bodo namreč na sedežu Uefe v Nyonu opravili žreb drugega kroga kvalifikacij za LP. Trener Dušan Kosić in sodelavci v strokovnem štabu bi se čez dobra dva tedna (edina tekma drugega kroga bo 25. ali 26. avgusta) pomerili z izjemno močnim nasprotnikom, saj v drugem krogu ni več slabih moštev. Če bi Celjani preskočili irskega prvaka, bi bili lahko njihovi možni naslednji tekmeci zelo privlačni. V drugem krogu že prebivata zagrebški Dinamo in švicarski prvak Young Boys, med nosilci pa bodo tudi zmagovalci dvobojev prvega kroga kvalifikacij, v katerem so klubi Astana, Ludogorec, Celtic, Crvena zvezda, Karabah, Legia Varšava, Maccabi Tel Aviv in Molde.