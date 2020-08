Dule že ve, kako opraviti z Dundalkom

Vrhunec je uvrstitev v evropsko ligo

V Budimpešto s čarterjem

V celjskem taboru so se zelo resno lotili prve evropske tekme med najboljšimi. V Budimpešto, ki je od Celja oddaljena slabih 400 kilometrov, se bo nogometna posadka brez poškodovanega Žana Benedičiča odpravila v torek popoldne po kosilu s čarterskim poletom z letališča Jožeta Pučnika. Še prej bodo Celjani opravili zadnji test na koronavirus. Po njem ne bodo več mogoči stiki z nogometaši. V generalki so Celjani minulo sredo z golom novinca Matica Vrbanca premagali Koprčane.

Ko se bo v sredo ob 19. uri na stadionu Ujpesta v Budimpešti začela prva in edina tekma prvega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov med slovenskim prvakom Celjem in irskim Dundalkom, bodo spomini le še preteklost. Spomini trenerja Celja na tekmece z irskega otoka so izključno prijetni; ko je bil še igralec, je z Olimpijo izločil Shelbourne, ko je bil trener, pa Bohemians. Oba sta iz Dublina.Z 1:0 in 3:2 je bila Olimpija leta 2003 sna igrišču in pokojnimna trenerskem stolčku boljša od žilavih tekmecev, osem let pozneje pa je pod Kosićevo taktirko z 2:0 in 0:0 opravila še z Bohemiansom.Razmerja sil med slovenskim in irskim klubskim nogometom se niso bistveno spremenila, prvi je, predvsem v minulem desetletju, celo preskočil razred ali dva, drugi je bolj ali manj obtičal v spodnjem kakovostnem razredu. Toda izkušnje in kakovost Maribora ali Olimpije na evropskem prizorišču pomenijo veliko več kot celjske in tekmecem naženejo več strahu v kosti, kot jih zdajšnji celjski grofjein drugi prvaki.»Žilavi so in bojeviti,« je za podobo Ircev na igrišču nekoč povedal Kosić in tudi letošnji prvi evropski tekmec ne bo bistveno drugačen. A tudi celjska ekipa bo podobna, kot je bila Olimpija, igralci so telesno šibkejši, toda tehnično boljši.Kar je bilo nekoč, v sredo ne bo pomenilo ničesar. Celjani bodo morali biti v optimalni, šampionski formi, saj so nesporni vladarji irskega nogometa v zadnjih šestih sezonah, ko so bili z izjemo leta 2017 kar petkrat prvaki, tekmeci z veliko začetnico. Pod trenersko paličico 44-letnegaso v lanskih kvalifikacijah najprej srečno preskočili igralce Rige brez izstreljenega naboja. Po dveh razpletih brez golov so po strelih z bele točke napredovali v 2. krog kvalifikacij za LP, v katerem so izgubili s Qarabagom (1:1, 0:3). V tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo je bil boljši slovaški prvak Slovan (0:1, 1:3).ni bilo med strelci.Toda pozor! Dundalk je še pred štirimi leti igral v skupinskem delu evropske lige. Šele v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov ga je ustavil poljski velikan Legia, pred tem je izločil islandski Hafnarfjarðar in v Evropi uspešnega beloruskega velikana Bate Borisov. V skupini z nizozemskim AZ, ruskim Zenitom in izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva je osvojil štiri točke.Dundalk je novo domačo sezono začel povprečno. Po osmih tekmah je na tretjem mestu s tekmo več in sedmimi točkami zaostanka za vodilnim Shamrockom. V zadnji tekmi je po zaostanku z 0:2 iztržil neodločen izid 2:2. Strelca sta bila(83.) in(90.). Član Dundalka je tudi stari znanec Olimpije in njen nekdanji članDundalk je igral v naslednji postavi (4-2-3-1):(od. 46.);(od 70.);(od 27.),(od 46.),(od 46.);