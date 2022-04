Drži, potrebni so bili možgani in obramba

Kdor se igra z ognjem, se prej ali slej opeče. Košarkarji Cedevite Olimpije so po usodnem porazu v četrtfinalu evropskega pokala z Bursasporom (83:85) obupano vili roke zaradi kaotično izpeljanega zadnjega napada in za drobec sekunde prepozne trojke Jacoba Pullna, premalo pozornosti pa namenili dotedanjim 39 minutam in 50 sekundam igre.

Ali še veliko bolje: minulim sedmim mesecem, ko smo »nezaslepljeni« od všečnih predstav Ljubljančanov opozarjali na vrzeli v njihovi obrambi, ki jim bo na slabši strelski večer prinesla veliko razočaranje. Prišlo je v sredo. Priložnost za preboj v polfinale in dodaten korak proti evroligi je bila imenitna; še posebno ker se je zaradi izpada Partizana, Budućnosti in Gran Canarie kar odpirala pot proti finalu. Stožice so bile končno polne do zadnjega kotička in spomnile na zlate košarkarske čase, domači igralci so kot dotlej najučinkovitejši v evropskem pokalu gostili deveto zasedbo na lestvici doseženih točk, pravočasno pa so prejeli tudi opozorilo v obliki beograjske zmage Bursaspora.

Turška zasedba je sicer kakovostna, vendar še zdaleč ni nepremagljiva, o čemer pričata njenih deset porazov v evropskem pokalu in trenutno sedmo mesto v domačem prvenstvu. Potrdila pa je, da v izločilnem delu sezone zavladajo drugačne zakonitosti – ne le taktične, tudi psihološke – kot na dotedanjih tekmah. »Ključ do uspeha bo obramba. Zgolj 22 ali 25 minut zbrane igre ne bo dovolj, potrebovali bomo 40 minut osredotočenosti in možgane,« je pred tekmo opozarjal Olimpijin trener Jurica Golemac. Njegovi varovanci so po zgledu slovenske reprezentance na zadnjih tekmah s Finsko vse skupaj prezrli in preslišali.

Kljub očitnim težavam so do polčasa naredili le šest osebnih napak in v uvodnih 23 minutah prejeli 57 točk. Zaradi nenatančnosti pa se hkrati niso mogli zanašati, da naj bi jim igra na visok rezultat ustrezala, kot poslušamo od jeseni. In tako kot že v zadnjih nastopih niso blesteli pri metih za tri točke, je bila tokratna skromna bera 6:26 (Pullen in Dragić po 0:5, Blažič 1:6) premalo za zasuk brez dramatičnih posledic kljub vidnemu napredku v obrambi.

V kateri podobi v ligi ABA?

»Ni pomembno, koliko trojk zadeneš, pomembna je zmaga,« je v pričakovanju dneva D pravilno razmišljal stožiški kapetan Jaka Blažič. Slednjič je ostal praznih rok, s skupnim metom iz igre 2:10, enim skokom in dvema asistencama ob treh izgubljenih žogah v 34 minutah pa je bil tudi največji dolžnik v moštvu, ki se je že v prejšnjih dvobojih znalo spraviti v zadrego pred polčasom. In ne pozabimo, Bursaspor je ob februarskem obisku Slovenije v prvih 20 minutah igre dosegel 51 točk, čeprav je nastopil zdesetkan.

Takrat je klonil s 86:103, v veliko pomembnejšem nastopu pa je znal izkoristiti začetno zmedenost Ljubljančanov in se ubraniti v zadnjem napadu, v katerem naj bi Yogi Ferrell s prodorom izsilil podaljšek. Zamuda za prvo Pullnovo trojko je pomenila dodatno poslabšanje iztržka v dvobojih evropskega pokala, ki so se končali s sedmimi točkami razlike in manj: Cedevita Olimpija je v njih ugnala le Gran Canario v prvem nastopu in nato še Valencio, izgubila pa z Ulmom, Virtusom, Umano, Bourgom in Bursasporom. Prvi poraz po nizu devetih zmag in koledarsko najdaljši evropski sezoni doslej pomeni, da bodo njeni košarkarji zdaj povsem preusmerili misli na končnico lige ABA, ki jim lahko prav tako prinese vstopnico za evroligo.

Če bodo zablesteli, tako kot znajo, si jo lahko prislužijo. Če bodo igrali v svojem negativnem kontrastu, pa bi lahko bila previsoka ovira že Igokea v predkrogu do dveh zmag, ki se bo začelo jutri.