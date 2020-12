Državni prvaki v nogometu ostali brez trenerja

Nogometni klub Celje je v obvestilu za javnost sporočil, da Dušan Kosić ni več trener aktualnih državnih prvakov. Klub in trener sta sporazumno prekinila pogodbo dan po domačem porazu proti Muri (1 : 3). Od kluba se poslavljata tudi pomočnik trenerja Jasmin Jerič in trener vratarjev Amel Mujčinović.



Celjski klub se je vsem trem zahvalil za njihov prispevek k uspehom in jim na njihovi nadaljnji poti zaželel vse najboljše. Ime novega trenerja bodo sporočil v prihodnjih dneh, so še dodali. Z zlatimi črkami za vedno zapisan v zgodovino kluba Devetinštiridesetletni Kosić je v knežje mesto prišel septembra leta 2017, z osvojenim naslovom državnega prvaka v lanski tekmovalni sezoni pa se je z zlatimi črkami za vedno zapisal v zgodovino kluba, so zapisali na spletni strani.



Kosić je športno pot začel pri domači Svobodi, kasneje pa je zastopal še barve Elana iz Novega mesta, Beltincev, Vevč, Korotana, Rudarja iz Velenja, avstrijskega Ferlacha in ljubljanske Olimpije, katere član je bil dvakrat in za katero je zbral največ nastopov. Za reprezentanco je med letoma 1992 in 1994 nastopil petkrat, v državnem prvenstvu pa je odigral 421 nastopov in dosegel 80 golov.



V trenerski karieri je od leta 2010 vodil Krško, Olimpijo, kranjski Triglav ter nazadnje Celje. Vmes je vodil še slovensko reprezentanco do 17 let.