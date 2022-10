Ni več žice okoli Ljubljane, taborišča ni več, vi pa še vedno zapirate ljudi v domove in jih ne pustite ven. S takimi očitki se zadnji dve leti, odkar sta nanjo padla breme in sladkost izvedbe ljubljanskega maratona, sooča šefinja kultne tekaške prireditve Barbara Železnik, ki bo letos doživel že svojo 26. izvedbo. A klena prva dama teka po ulicah prestolnice se ne da. »Incidenti so, nekaj slabe volje na prečenjih na križiščih, ker imajo nekateri ljudje takrat kup neodložljivih opravkov, ravno tisto sekundo, ko gredo mimo tekači. Je bilo tudi že blizu pretepa. Na manjših križiščih je cel...