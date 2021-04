Družina premagala kakovost ACH

Odbojkarji Merkurja Maribor so si v nedeljo po letih 1992 in 1993, takrat z dodatkom pokrovitelja Vileda, priigrali še tretji naslov državnega prvaka. Uvodna dva sta bila prva nasploh v samostojni Sloveniji, pri zadnjem pa je eno ključnih igralskih vlog imel vzhajajoči biser slovenske odbojke, 19-letni Rok Možič. Resda so utrujeni Mariborčani v torek v pokalnem četrtfinalu izgubili s Calcitom Volleyjem, a tudi Možič priznava, da je bil glavni cilj prvenstvo.



Občutki, čustva po osvojenem naslovu so še vroči, kako vse to zdaj še doživljate, premlevate?

»Uf, še zdaj, ko pogledam vse te posnetke, prispevke, pregledam čestitke, so prisotna čustva, še vedno je malce solz sreče v očeh. Ko se namreč spomnim, kar je postorila ta ekipa, potem ko sem se lani odločil, da ostanem v klubu še eno sezono, in potem ko smo si zadali cilj. Zdaj se nam je vse srečno sestavilo in tega naslova se bomo zagotovo še poveselili, še bo čas za to.«



Najboljši ste bili že v rednem delu državnega prvenstva, v finalu ste v zmagah za serijskim prvakom ACH Volleyjem zaostajali že z 0:2, a izjemna žilavost in srčnost sta vse zasukali. Kako bi s svojimi besedami opisali karakteristike ekipe?

»Rekel bi, da smo letos zagotovo zasluženo prvaki, vrnitev po takšnem zaostanku znajo postoriti le velike ekipe. Vsak igralec, ki je prišel v igro, imeli smo namreč veliko težav s poškodbami, je pokazal, zakaj je tu, zakaj smo vse leto trenirali. Vsak je dal 120 odstotkov od sebe, da lahko danes rečemo: 'Postali smo najboljši v Sloveniji.' Ne vem, ali se je v zgodovini že zgodilo, da je nekdo tako zasukal finalno serijo, na koncu je ekipa, družina OK Maribor premagala kakovost ACH Volleyja.«



Seveda ne moremo mimo trenerja Sebastijana Škorca.

»Vse v klubu se je gradilo že nekaj let, štiri, tudi brez Škora ne bi bilo tega. Pa direktorja Matjaža Strdina, mojega očeta Petra, vse, kar postorijo funkcionarji, trenerji, vse, kar se dogaja v nižjih selekcijah, to je odločalo, da smo danes tam, kjer smo. Če še kdo misli, da je to zgodba enega leta, je namreč desetih. Da lahko na koncu rečeš, da si državni prvak, se mora poklopiti ogromno stvari v vseh teh letih. Brez Škora pa tudi ne bi bilo vsega tega.«



Merkur Maribor bo v naslednji sezoni igral v ligi prvakov, a sami ste po finalu rekli, da odhajate iz kluba v tujino.

»Ničesar še ni gotovega, a menim, da si lepšega slovesa od kluba nisem mogel zamisliti. Na koncu koncev, osvojil sem vse državne naslove v mlajših selekcijah, v odbojki na mivki imam vse naslove razen državnega, zdaj se veselim članskega. Kljub temu da bo v Mariboru v naslednji sezoni liga prvakov, menim, da moram storiti korak naprej in najti nov klub, kjer bom še bolj napredoval. Nič še ni odločenega, a bolj se nagibam k odhodu.«



Glede prestopa se omenjata Padova in Turčija.

»Padova je bila v ospredju bolj na začetku, zdaj sta bolj aktualna Monza in Milano, kluba s sredine lestvice italijanske lige. Pogovarjali smo se tudi z enim turškim klubom, ki je zelo dobro organiziran, tudi en Slovenec tam deluje, ima pa tudi vrhunskega trenerja.«

