Doping na olimpijskih igrah: ujeli že tretjega športnika

Zimske olimpijske igre v Pekingu imajo tretji primer dopinga. Po podatkih Mednarodne agencije za dopinške teste (Ita) so pozitiven test na prepovedane snovi potrdili pri ukrajinski voznici boba Lidiji Hunko (28), ki je v bobu enosedu v ponedeljek zasedla 20., zadnje mesto. Športnico so o tem že obvestili in jo začasno suspendirali. Hunkova se na odločitev Ite lahko pritoži in zahteva analizo vzorca B ter zasedanje Mednarodnega športnega razsodišča v Pekingu. Pred tem so med udeleženci iger na Kitajskem pozitiven test ugotovili tudi pri ukrajinski smučarski tekačici Valentini Kaminski in iranskem smučarju Hoseinu Savehu Šešakiju.

Največ pozornosti pa je v Pekingu deležna ruska umetnostna drsalka Kamila Valijeva, ki je bila že decembra lani pozitivna na testu, vendar so to objavili šele med igrami v Pekingu. V četrtek je na tekmovanju v posamični ženski konkurenci zasedla četrto mesto.

Valijeva želi z analizo vzorca B dokazati nedolžnost

Valijeva želi s pomočjo analize vzorca B dokazati svojo nedolžnost v dopinškem škandalu, ki je zasenčil njene nastope v Pekingu. Kot so sporočili njeni odvetniki, bo zaprosila za pregled vzorca B, ker bi med drugim lahko prišlo do tehnične napake švedskega laboratorija pri analizi njenega dopinškega testa. Pravni zagovorniki 15-letne Kamile se sklicujejo na »izjemno nizko koncentracijo« prepovedanega zdravila za srce trimetazidin, ki je bilo dokazano v njenem vzorcu A. Med dopinškimi kontrolami oddajo športniki urin, katerega dve tretjini se napolni v epruveto z vzorcem A, preostanek tvori vzorec B.

Tako bodo poskušali odvetniki dokazati, da je pozitiven test posledica stika Valijeve z njenim dedkom, ki je srčni bolnik. Pri tem naj bi prepovedana snov po nesreči zaužila, ker je pila iz istega kozarca. Dedek je Valijevo pogosto vozil na treninge in je z njo preživel veliko časa. Po presaditvi srca redno jemlje trimetazidin in zdravilo običajno nosi s seboj. Kot dokaz naj bi služil tudi videoposnetek, ki prikazuje dedka v avtu s škatlico zdravila.

Da je bila Valijeva pozitivna na dopinškem testu 25. decembra lani, se je izvedelo šele prejšnji teden med zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu in potem, ko je pomagala Rusom priti do zlate olimpijske medalje v ekipnem tekmovanju.

Ob dejstvu, da je mladoletna, so ji sodniki Mednarodnega razsodišča za šport (Cas) vseeno dovolili nastopati v posamični konkurenci, kjer je v četrtek po več dnevih dopinške afere in več napakah v prostem programu zasedla četrto mesto.

Cas je potek dopinškega testa ostro kritiziral. Od testa na ruskem državnem prvenstvu konec decembra lani do objave rezultatov 7. februarja letos je minilo več kot 40 dni, kar se zdi sodišču pred pomembnimi tekmovanji, kot so olimpijske igre, odločno predolgo. Sklicevanje stockholmskega laboratorija, da zaradi pandemije covida 19 nima dovolj osebja, je neprepričljivo. Zaradi zamude se je Valijeva znašla v izjemno težkem položaju.