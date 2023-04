Drama v košarkarski reprezentanci: oglasila se je kapetanka, ki so ji prepovedali nastopati

Reprezentantka Nika Barič je v obširnem zapisu odgovorila na izključitev iz košarkarske reprezentance. Selektor Georgios Dikaiulakos iz Grčije se je namreč odločil, da na junijskem domačem evropskem prvenstvu ne bo računal nanjo zaradi neprimernega zapisa na družbenih omrežjih, pri odločitvi pa ima podporo vodstva Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Barič je na Facebooku pred dnevi ob fotografiji nekdanjega slovenskega selektorja Damirja Grgića s številnimi pokali zapisala: »Takšne trenerje imamo, 'znalci' pa tujce podpisujejo!«

»Pred dnevi smo na družbenih omrežjih lahko zasledili komentar članice naše ženske članske reprezentance. Ne želim ga ponavljati, a želim poudariti sledeče. Deljenje družbe in ekipe z govorjenjem o tujcih in domačih je lahko sila nevarno in nas spominja na neke druge, bolj temne čase zgodovine. Ob tem, da je večina članov naše reprezentance 'tujcev' v nekem drugem okolju, kjer se srčno trudijo svoji ekipi prinesti čim boljši rezultat,« je za KZS dejal selektor Dikaiulakos.

Prvi odziv igralke po kazni

Ena najboljših slovenskih košarkaric pa se je na izključitev iz slovenske vrste odzvala preko Facebooka.

»Želim spomniti, da sem v slovenskem dresu igrala z največjo odgovornostjo, ne glede na to, kdo je bil selektor in kdo so bili ljudje v vodstvu reprezentance. Tudi z zdajšnjim selektorjem nisem imela, niti nimam nikakršnega konflikta, kar lahko potrdijo tudi reprezentančne soigralke. S svojo objavo na družbenih omrežjih nikakor nisem imela v mislih delitve na domače in tujce, še najmanj sem se s to objavo želela vračati v temne čase naše zgodovine ... Bi pa pričakovala, da bi imeli v vodstvu reprezentance toliko poguma, da bi mi to povedali v obraz, ne pa, da so to izpeljali pod pretvezo nekega zapisa na družabnih omrežjih, s katerim sem ponovila tisto, kar sem povedala že oktobra 2021,« je krovni slovenski zvezi KZS in selektorju odgovorila Barič.

Košarkašica Barič Nika. FOTO: Perko Drago

»S svojo objavo ob vnovičnem velikem uspehu našega nekdanjega selektorja in mojega nekdanjega klubskega trenerja sem želela izraziti svoje mnenje o njegovi zamenjavi pred domačim eurobasketom, predvsem pa nestrinjanje z načinom in 'timingom' zamenjave. Za tem stojim. Še vedno sem tega mnenja, nenazadnje sem to isto mnenje medijem v izjavah dala že, ko je do tega prišlo. Trener, ki je najbolj zaslužen, da je najprej mlajšo, nato pa še člansko reprezentančno košarko postavil na evropski zemljevid, si po mojem mnenju tega nikakor ni zaslužil,« je temu dodala Barič.

»Ob prisilnem slovesu od reprezentančnega dresa upam, da se bodo v vodstvu naše krovne zveze držali tistega, kar je zapisal selektor sam, da reprezentanca ni v lasti nikogar. Trenutne razmere v reprezentanci so namreč daleč od tega. Če je bila ta reprezentanca do prihoda novega selektorja znana po izjemnem vzdušju, je to bilo v zadnjem obdobju na najnižji ravni, kar pomnim. To pa za prihodnost slovenske ženske košarke zagotovo ni dobro,« je med drugim ocenila Barič.

Ob tem je strnila pot slovenske ekipe v zadnjih slabih dveh desetletjih. S slovensko reprezentanco do 16 let je prvič zaigrala s komaj 12 leti leta 2005 v Estoniji. Članski reprezentančni dres je na uradni tekmi prvič oblekla pri 15 letih. V 18 letih je zbrala 50 nastopov v članski konkurenci.

»V vsem tem obdobju sem se vedno odzvala vabilom v dres z državnim grbom, razen v primerih, ko so mi to preprečile bolezen ali poškodbe.« Zatrdila je, da njena ocena o delu v zadnjem obdobju pod novim vodstvom nima nobene zveze z izgubo kapetanskega traku.

Zahvalila se je vsem za podporo in pozvala ljubitelje športa, naj še naprej spodbujajo žensko reprezentanco, posebej na letošnjem domačem EP. »Sama bom njen največji navijač. Srečno, Slovenija!«