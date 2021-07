Drama Simone Biles: je olimpijskih iger za njo konec?

Ameriška telovadka Simone Biles je iz današnjega ekipnega finala v športni gimnastiki odstopila v skrbi za duševno zdravje, je povedala po koncu tekmovanja, na katerem so Američanke sicer osvojile drugo mesto. Kot je dejala 24-letnica, mora zaščiti tako svoje telesno kot duševno zdravje, in ne početi vsega, kar od nje želijo drugi.



Prva favoritka med Američankami je imela težave že na začetku današnjega tekmovanja ob doskoku v uvodnem nastopu v preskoku. Bilesova je tekmovalno prizorišče zapustila v spremstvu moštvenega zdravnika, kmalu zatem pa se vrnila s povito nogo in odstopila. Sodniki so ji za preskok sicer prisodili 13,766 točke, kar je njena najnižja ocena na tem orodju.

V nadaljevanju ekipne tekme so jo zamenjale njene sotekmovalke Grace McCallum, Sunisa Lee in Jordan Chiles, ki jih je Bilesova na prizorišču spodbujala do konca finalne tekme.



Ena najboljših telovadk vseh časov je v izjavi za medije nato pojasnila, da se je za odstop z ekipne tekme odločila v skrbi za duševno zdravje. »Po nastopu, ki sem ga izvedla, preprosto nisem hotela nadaljevati. Osredotočiti se moram na svoje duševno zdravje,« je dejala po poročanju britanskega časnika The Guardian.

Bilesova je že pred dvema dnevoma na svojem Instragramu zapisala, da se včasih počuti, kot da na svojim ramenih nosi vso težo sveta.



Pred Bilesovo so sicer še finale mnogoboja, kjer je kvalifikacije končala kot prva, in finalni nastopi po orodjih. Prvo tekmovanje je na sporedu v četrtek, a kot je dejala danes, bodo glede njenega nastopa še videli. Američanke, ki so ekipno zlato odličje v športni gimnastiki osvojile na treh zadnjih olimpijskih igrah, so danes premagale Rusinje. Zanje je to prvo olimpijsko zlato v 29 letih. Tretje mesto in bronasto kolajno so slavile britanske telovadke.

