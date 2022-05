Drama po tekmi Maribor - Koper: trije policisti poškodovani

Po sobotni nogometni tekmi Prve lige Telemach med Mariborom in Koprom (1:1) je prišlo do incidenta, v katerem so bili lažje poškodovani trije policisti, pripadniki posebnih enot. Po podatkih tiskovne predstavnice PU Maribor Anite Kovačič Čelofiga je eden od policistov izvlekel tudi službeno pištolo.

Po poročanju Večera so policisti po tekmi v Mariboru izvedli postopek zaradi kršenja javnega reda in miru, vanj pa se je nato vmešala skupina več desetih domačih navijačev, ki je obračunala s tremi policisti.

Tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič Čelofiga je za Večer potrdila, da je eden od policistov nato izvlekel službeno pištolo ter jo usmeril v zrak, da bi na ta način umiril položaj, orožja pa ni uporabil. Varovanje postopka z izvlečenim ali pripravljenim orožjem sicer ne šteje za uporabo prisilnega sredstva, je potrdila tiskovna predstavnica.

Po informacijah PU Maribor so bili v incidentu poškodovani trije policisti, pripadniki posebne enote z ustrezno zaščitno opremo.

Policisti o sobotnem izgredu zbirajo obvestila in nadaljujejo s preiskavo varnostnega dogodka v zvezi s kaznivim dejanjem preprečitve uradnega dejanja ter tudi glede okoliščin uporabe prisilnih sredstev.

Tekma sicer ni bila označena z visokim varnostnim tveganjem, tudi med samim dvobojem letos najboljših ekip državnega prvenstva pa ni bilo incidentov.