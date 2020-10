Dragiću je hudo in pogleduje proti nebu

Marsikaj kaže, da bodo košarkarji Bostona le še nekaj dni sami na vrhu razpredelnice najuspešnejših moštev v ligi NBA s 17 naslovi prvaka. Že v noči na soboto po slovenskem času bi se jim lahko pridružili LA Lakers, njihovi veliki tekmeci v 60. in 80. letih prejšnjega stoletja, ki so dobili tudi četrto tekmo letošnjega finala (102:96) z oslabljenim Miamijem in vodijo s 3:1 v zmagah. Bam Adebayo se je sicer vrnil v floridsko zasedbo, a ne tudi Goran Dragić, ki je vprašljiv za prvo prelomno soočenje.



Slovenski zvezdnik je doslej v celotnem finalu igral le 15 minut, saj ga je ustavila poškodba stopala. Zaman je prosil Miamijevo medicinsko službo, naj mu prižge zeleno luč, vnovič je poskusil tudi na treningu pred četrtim spopadom z jezerniki. A ko pri gibih stran ni mogel spremljati niti pomožnega trenerja Chrisa Quinna, je počasi odkorakal z igrišča.



»Še vedno čutim močno bolečino in nočem biti v breme našemu moštvu. Želim si, da bi lahko igral tako, kot znam, vendar se moram sprijazniti s poškodbo. Pravijo mi, da se lahko stanje izboljša iz dneva v dan. Nekoliko se že počutim bolje, toda noga še ni pripravljena na večjo obremenitev,« je pojasnil Dragić, ki je bil do začetka finala najučinkovitejši med košarkarji Miamija, dirigent njihove igre in motivacijski vodja. Zdaj jih spodbuja s klopi za nadomestne košarkarje.



»Ni lahko sedeti ob igrišču in nemočno gledati soigralcev, kako se borijo in dobro igrajo. Seveda bi bil rad med njimi na parketu, zato se velikokrat vprašam, zakaj imam takšno smolo, in moža nad nami pobaram, zakaj se je to moralo zgoditi prav zdaj. Hudo mi je,« je priznal Ljubljančan, ki pri 34 letih starosti in po 12 sezonah v ligi NBA verjetno ne bo imel več veliko podobnih priložnosti. In ker mu bo po koncu prvenstva potekla pogodba z Miamijem, se lahko tudi vpraša, ali ni že odigral zadnje tekme v njegovem dresu. Pa čeprav po njegovih letošnjih vrhunskih predstavah skorajda ni možnosti, da ne bi našel skupnega jezika s predsednikom kluba Patom Rileyjem.

James in Davis ne popuščata

V dosedanjih finalih lige NBA se je 35-krat primerilo, da si je eno od moštev priigralo vodstvo s 3:1 v zmagah. In le enkrat se je zgodil popoln zasuk. Podvig je uspel košarkarjem Clevelanda, ki so leta 2016 trikrat zapored ugnali Golden State pod vodstvom LeBrona Jamesa. Kralj James zdaj drugo sezono brani barve LA Lakers in skrbno pazi, da zdaj ne bi občutil drugega konca palice. Po popoldanskem počitku pred četrtim soočenjem z Miamijem je poslal vsem soigralcem sporočilo z dvema besedama: Moramo zmagati. Na igrišču je prešel k dejanjem z 28 točkami, 12 skoki in 8 asistencami, izdatno pa mu je pomagal krilni center Anthony Davis z 22 točkami, 9 skoki, 4 blokadami in izdatno podporo pri pokrivanju Jimmyja Butlerja, ki je s 40 točkami ponesel vročico do zmage na tretji tekmi.



Tokrat je igral še vedno odlično (22 točk, 10 skokov in 9 asistenc), toda v zadnjih treh četrtinah je zmogel zgolj 11 točk, v trenutkih, ko je bil ob njem Davis, pa je metal le 1:7. »Ne moremo zahtevati od LeBrona, da bo vse postoril sam. Zato sem mu rekel, naj mi prepusti Jimmyja,« je potrdil Davis, letos drugi v glasovanju za najboljšega obrambnega košarkarja lige NBA za Giannisom Antetokounmpom iz Milwaukeeja.