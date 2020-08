Dragiću bi morali ponuditi pogodbo že ob polčasu

Dončićeva poškodba ni hujša

22,7

točke dosega Goran Dragić v letošnji končnici lige NBA.

Štiri leta so minila, odkar so košarkarji Miamija nazadnje preskočili uvodno oviro v končnici lige NBA (takrat so s 4:3 v zmagah izločili Charlotte), letos jim lahko pod spretno taktirkouspe v hitropoteznem slogu. Potem ko so še tretjič zapored prekosili Indiano, tokrat s 124:115, so se znašli na pragu 2. kroga, v katerem bi se srečali z zmagovalcem dvoboja med Milwaukeejem in Orlandom. Odločitev bi lahko padla že drevi.Čeprav je Dragić pred meseci odločno zagotovil, da ima v nogah vsaj še tri ali štiri sezone košarke na vrhunski ravni, ga je nenehno spremljal dvom, ali bo pri 34 letih in po nizu zdravstvenih težav ostal zdrav ter pripravljen za izzive letošnje končnice. Toda med dolgim prisilnim premorom si je očitno docela napolnil baterije, dodatno pa ga ženejo izzivi vrhunca prvenstva in pričakovanje pogajanj po letošnjem izteku pogodbe z vročico. V izločilnem dvoboju z Indiano je nerešljiva uganka za tekmece, v tretji tekmi je dosegel 24 točk (met za dve 3:7, za tri 5:8, prosti meti 3:5), v 36 minutah igre pa dodal še 2 skoka in 6 asistenc. In če je v prvih dveh nastopih zablestel v drugih polčasih, je tokrat večino dela opravil v prvih dveh četrtinah.V uvodnem delu je dosegel 11 točk, do glavnega premora pa 18 z metom za dve 3:4 in za tri 4:6 ter bil najzaslužnejši, da so košarkarji Miamija vodili že z 72:52. Potem ko so v drugi tekmi z Indiano zadeli 18 trojk, so v tretjem spopadu izboljšali še dva svoja dosežka, saj so v prvih dveh četrtinah metali za tri točke 11:20 in zbrali 74 točk, kar sta nova klubska rekorda za nastope v končnici. V drugem polčasu jim je šlo precej slabše od rok – trojke so metali le 2:13, popustila pa je tudi obramba – in Indiana se je pod vodstvom branilca(34 točk in 14 asistenc) približala na pičli dve točki (92:94). Delo sta vendarle dokončala(27 točk) in(22 točk in 11 skokov), ki sta v zadnji četrtini družno dosegla 20 od Miamijevih 30 točk.Upokojena legenda vročiceje po srečnem razpletu vendarle uprl prst v Dragića in čivknil: »Z Goranom bi morali podpisati novo pogodbo že med polčasom. Med rednim delom sezone je bil potrpežljiv in zelo učinkovit šesti mož Miamija, v končnici se je brez najmanjše težave vrnil k organizatorski vlogi v začetni peterki. Fant postori vse, kar je treba, da bi moštvo napolnilo tekmečev obroč.«Dragić je v prvih treh tekmah z Indiano igral s povprečjem 22,7 točke ob 48,1-odstotnem metu iz igre (za tri 11:23), 5,7 asistence in 3,7 skoka v 34 minutah igre, kar je bistveno bolje od njegovega učinka v končnicah prejšnjih sezon. »Vedel sem, da bo tretje soočenje še težje in pomembnejše za obe moštvi. Zlasti za Indiano, saj še nihče ni nadomestil zaostanka z 0:3 v dvoboju končnice. Želel sem vztrajati pri agresivni igri, in ko je nasprotna obramba za hip pozabila name, sem hitro izkoristil priložnost za mete za tri točke,« je po novi zmagi poudaril izkušeni Ljubljančan, medtem ko je Indianin trenerpotožil zaradi velike razlike pri številu prostih metov: njegovo moštvo jih je imelo na voljo 28 in jih 21 izkoristilo, Miamijev izkupiček pa je bil 43:52.Še posebno spreten pri izsiljevanju osebnih napak je bil Butler (17:20), v rednem delu prvenstva peti med vsemi košarkarji, ki so izvajali največ prostih metov.Pred njim so bili le(Houston),(Milwaukee),(Atlanta) in naš, ki je ob drugem porazu Dallasa z LA Clippers (122:130) dosegel 13 točk (za dve 3:8, za tri 1:6, prosti meti 4:10), 10 skokov in 10 asistenc v 30 minutah igre ter predčasno končal tekmo zaradi zvina levega gležnja. Pregled z magnetno resonanco, ki so ga morali zaradi okvare naprave v Disneyjevem kompleksu v Orlandu preložiti za en dan, je vendarle potrdil, da njegova poškodba ni hujše narave.