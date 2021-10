Dragić: V naših krajih smo včasih malo nori

Prvi slovenski derbi v 76. sezoni lige NBA zaradi znanih razlogov ni mogel pritegniti tolikšne množice navijačev Luke Dončića in Gorana Dragića iz naših krajev kot v prejšnjih treh letih. Skupinice, ki so obogatile kuliso polne Arene Scotiabank v Torontu, pa so bile glasne in živahne tako med tekmo kot tudi takrat, ko sta jih njihova ljubljenca uslišala in razveselila z avtogrami. Veliko prijetnejše občutke pri stikih z rojaki je imel vendarle Dončić. S košarkarji Dallasa je močno popravil vtis z uvodnega dvoboja v prvenstvu in proslavil zmago s 103:95.

Teksaška zasedba je le dva dneva prej klonila v Atlanti s 87:113 in sprožila žolčne odzive nestrpnih kritikov, v drugem nastopu pa je potrdila staro pravilo, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Za vse je potreben čas in Dončićeva četa je že 48 ur pozneje delovala bistveno bolje. Ob polčasu je še zaostajala za Torontom s 45:51, a preostanek tekme dobila z 58:44 predvsem po zaslugi slovenskega zvezdnika, ki je dosegel 16 od svojih 27 točk v drugih 24 minutah igre, čeprav mu met za tri točke (2:10) ni šel najbolje od rok.

Dodal je 9 skokov in 12 asistenc ter prekosil učinek vseh drugih udeležencev tekme. V njegovem moštvu sta izstopala še Tim Hardaway s 25 točkami (za tri 7:11) in Kristaps Porzingis (18 točk in 10 skokov), pri Torontu sta bila najučinkovitejša OG Anunoby (23) in Fred VanVleet (20).

Starejši pohvalil mlajšega

Goran Dragić je prebil v igri le 14 minut ter prispeval 2 točki, 2 skoka in 1 skok, a se kot pravi profesionalec in športnik ni prepustil črnim mislim. Raje je namenil kopico pohvalnih besed soborcu z zlatega eurobasketa 2017.

»Še enkrat moram ponoviti, kar govorim že štiri leta, odkar sva skupaj igrala za slovensko reprezentanco: Luka ne čuti pritiska med igro. Na parket pride sproščen in opravi svoje delo, kar je velika redkost tudi v ligi NBA. Zunaj igrišča pa je zabaven in srečen, vedno je pripravljen za šalo. Celo med tekmami je nasmejan in uživa v igri. Izjema so le trenutki, ko se stvari ne odvijajo tako, kot si želi. A takšni smo vsi s koreninami na Balkanu. Smo nekoliko bojeviti in na trenutke malo nori, a to je za nas nekaj običajnega.«

Luka Dončić hitro prihaja v vrhunsko formo. FOTO: Nick Turchiaro/USA Today Sports

Dončiću je v Torontu zmanjkal le en skok za 37. trojni dvojček pod ameriškimi obroči in bo potreboval še nekaj časa, da se bo prebil med najboljšo deseterico vseh časov v tej statistični redkosti. Pred njim je s 43 Lafayette Lever, ki je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja igral za Portland, Denver in tri sezone tudi za Dallas, še bolj se bo moral potruditi, da bo dohitel zdajšnja asa Nikolo Jokića (Denver, 58) in Jamesa Hardna (Brooklyn, 58). Tudi med vodilno sedmerico so sama slovita imena: še vedno dejavni Russell Westbrook (LA Lakers) s 184 trojnimi dvojčki, Oscar Robertson s 181, Magic Johnson (138), Dončićev trener Jason Kidd (107), LeBron James (99), Wilt Chamberlain (78) in Larry Bird (59).