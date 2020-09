Dragić: Nismo še dokončali naloge

Košarkarji moštva Miami Heat so postali velik trn v peti favoritov. Potem ko je vročica, ki je redni del prvenstva v ligi NBA končala na petem mestu, v uvodnem krogu končnice lige NBA s kar 4:0 v zmagah izločila četrtouvrščeno Indiano Pacers, je v drugem po hitrem postopku (4:1) opravila še z najboljšo zasedbo sezone do pandemije novega koronavirusa – Milwaukee Bucks.



V peti tekmi, v kateri jeleni zaradi poškodbe gležnja niso mogli računati na pomoč svojega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, so bili igralci s Floride boljši s 103:94, zelo viden delež k četrti zmagi in napredovanju v finale vzhodne konference pa je znova prispeval Goran Dragić, ki je bil z Jimmyjem Butlerjem najboljši strelec Miamija. Oba sta zbrala po 17 točk, pri čemer je slovenski as v 33 minutah zadel sedem od 15 poskusov iz igre (prosta meta 1:2, za dve 5:10, za tri 2:5). Za nameček je v statistiko vpisal štiri skoke in dve asistenci, tri žoge pa je izgubil.

Onstran Atlantika cenijo Gorana

Ameriški novinarji seveda niso prezrli velikega učinka 34-letnega Ljubljančana, ki v letošnji končnici v povprečju dosega po 21,1 točke, 4,7 asistence in 4,4 skoke. V časniku Miami Herald so mu, denimo, posvetili večji članek, v katerem so se spomnili, kaj vse je moral prestati, da je prišel tako daleč v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.



»Zagotovo se Goran zelo dobro spominja, kako zelo vznemirjen je bil, ko je v začetku leta 2015 prestopil k Miamiju, pri katerem sta bila nosilca igre Chris Bosh in Dwayne Wade. Dragić je prišel kot tretji košček zvezdniške sestavljanke vročice. Toda nato nikoli ni dobil priložnosti zaigrati v končnici z Boshem, ki je bil zaradi krvnih strdkov prisiljen leta 2016 končati športno pot, v navezi z Wadom pa se nikoli nista prebila čez drugo oviro izločilnih bojev. Nazadnje je od opevanega trojčka, od katerega so si v vodstvu kluba tako veliko obetali, ostal le še Goran,« so zapisali v največjem dnevniku v Miamiju in pripisali, da so odgovorni pri vročici pet let po prihodu slovenskega zvezdnika očitno vendarle uspešno dokončali zadnjo prenovo ekipe.

Imeli ogromno vzponov in padcev

»Če se ozrem, nikoli nisem dobil priložnosti zaigrati z Boshem, potem nas je zapustil še Wade. Imeli smo ogromno vzponov in padcev, vendar pa sem zdaj toliko srečnejši, da smo se končno prebili v konferenčni finale. Toda nismo še dokončali naloge. Čaka nas še težko delo, a doslej nam je šlo dobro od rok, sam pa uživam iz dneva v dan, iz tekme v tekmo in le upam, da bomo še naprej igrali v takšnem slogu,« si je zaželel Dragić, ki se bo s soigralci v zaključnem obračunu vzhodne konference (prva tekma bo 15. t. m.) pomeril z boljšim iz dvoboja Boston Celtics : Toronto Raptors (pred sinočnjo tekmo so Kelti vodili s 3:2 v zmagah).



V drugem včerajšnjem obračunu so Los Angeles Lakers na krilih LeBrona Jamesa (36 točk) s 112:102 premagali Houston Rockets in zdaj v polfinalu zahodne konference vodijo z 2:1 v zmagah.