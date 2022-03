Dragić: Luka je ogromen možakar

Luka Dončić in Goran Dragić sta kljub 13 letom razlike že dolgo odlična prijatelja, na košarkarskih igriščih pa sta vselej ogorčena tekmeca. Tako je bilo že, ko je Dragić branil barve Miamija in nič drugače ni bilo niti v prvem slovenskem derbiju v ligi NBA, odkar je postal član Brooklyna. Izkazal se je z 21 točkami, po dramatični predstavi pa je vendarle zmagal Dallas s 113:111 in z Dončićem v glavni vlogi.

Odločilno trojko ob zadnjem zvoku sirene je prek Dragićevih rok resda zadel branilec Spencer Dinwiddie, ki je dosegel 22 točk in še drugič zapored prinesel teksaški zasedbi uspeh v zadnjem hipu. Z zmagovitim metom za tri točke se je izkazal tudi v Bostonu, tudi tedaj po Dončićevi podaji. Slovenski as se je tokrat zadovoljil s 37 točkami ob metu iz igre 14:26 (za tri 5:12), 9 skoki in 9 asistencami ter prekosil slovitega zvezdnika Kevina Duranta (23), ki je pogrešal pomembne soborce. Kyrie Irving je večer prej dosegel 60 točk v Orlandu, a ne sme igrati v domači dvorani, ker se ni cepil proti covidu-19, krilni center LaMarcus Aldridge in branilec Seth Curry sta poškodovana.

Četrti najučinkovitejši košarkar v ligi NBA – Dončić je s povprečjem 28,2 točke blizu vodilnemu Joelu Embiidu iz Philadelphie (29,9) – je seveda namenil nekaj besed tudi Dragiću: »Od njega sem se ogromno naučil med EP 2017. Če ne bi bilo Gorana, me danes ne bi bilo tukaj. Tlakoval mi je pot, za kar sem mu zelo hvaležen. Vedno uživam, ko igram proti njemu, čeprav se vedno izkaže proti nam. Tudi tokrat se je, zato menim, da bo lahko še dolgo igral v ligi NBA. Šla sva na večerjo, pogovarjava pa se o vsakdanjih stvareh, o življenju.«

Proti Luki vedno motiviran

V prvih devetih nastopih v Brooklynovem dresu je Goran Dragić dosegel največ 10 točk, ob porazu s točko razlike proti nekdanjim soigralcem v Torontu. Tokrat je podvojil svoj sezonski rekord z metom iz igre 9:16 (za tri 1:4), 3 skoki in 4 asistencami v 36 minutah.

Po dvoboju je potrdil, da mu gre pri Brooklynu vse bolje: »Pred prihodom nisem igral štiri mesece, zato sem moral najprej priti do ustrezne telesne pripravljenosti. Zdaj se privajam na novo moštvo in drugačen taktični ustroj ob Durantu, saj se bolj udobno počutim v akcijah pick'n'roll. Skrbim za organizacijo napadov, saj imamo dva fenomenalna strelca, najboljša v ligi NBA, ki bosta že dosegla svojo kvoto točk.«

Priznal je tudi, da je proti Dončiću vedno dodatno motiviran: »Z Luko sva prijatelja, toda ko se je začelo obrambno prevzemanje in sem se znašel ob njem, sem mu poskušal prekrižati račune. Je pa ogromen možakar, preprosto te naloži na bok. Ko se odloči za met z vzvratnim korakom, pa je domala neustavljiv. Brez težav bi lahko poskušal doseči 60 točk, a raje vključi v igro celotno Dallasovo moštvo.«