Dragić je vreden svojega denarja

Goranu Dragiću bo po letošnji končnici lige NBA potekla pogodba z Miamijem, ki mu je v zadnjih petih letih prinesla kar 85 milijonov dolarjev, zato se lahko njegovo floridsko poglavje konča že v nekaj dneh. Toda z dvema odličnima predstavama ob začetku dvoboja z Indiano je dokazal, da se mu nikamor ne mudi. Niti na počitnice niti iz Miamija, kjer se je vedno odlično počutil, hkrati pa potrjuje, da je pri 34 letih še vedno vreden svojega denarja.



Po zadnjem uspehu s 109:100 in povišanju vodstva na 2:0 v merjenju moči do štirih zmag si lahko izkušeni Ljubljančan pripiše ogromno zaslug. Dosegel je 20 točk, dodal še tri skoke in šest asistenc v 32 minutah igre ter podobno kot na prvi tekmi končnice z Indiano zablestel v drugem polčasu; tokrat s 16 točkami. Za nameček se je že od prve minute znova odlično povezal s prvim zvezdnikom Jimmyjem Butlerjem (18 točk) in spodbudil Duncana Robinsona, da je začel odločno izkoriščati svoje ostrostrelske sposobnosti. Branilec vročice je v svojem drugem nastopu v izločilnih bitkah NBA dosegel 24 točk z enim samim zgrešenim metom. Izkoristil je prvih šest poskusov za tri točke in konec tekme pričakal z iztržkom 7:8 pri trojkah in 3:3 pri prostih metih.



S sedmimi trojkami je izenačil klubski rekord v dvobojih končnice v lasti Damona Jonesa (iz leta 2005) in Mika Millerja (2012) ter še enkrat dal misliti vsem, ki so ga prezrli na naboru NBA 2018, na katerem se ni prebil med 60 izbrancev. Takrat je bil pred njim kot 44. po vrsti celo nekdanji Olimpijin Ukrajinec Jusuf Sanon (44). »Za Duncana imam vedno samo en nasvet, naj med tekmami čim večkrat meče na koš. Vseeno mi je, če bo zgrešil 18 poskusov za tri točke, hočem, da bo metal tudi naslednjič, ko bo dobil žogo. Pravim mu, naj ne izgublja časa in zbranosti s preigravanjem tekmecev, saj dobro vidi, da ga potrebujemo. Danes ni odlašal in v takšni luči ga želim videti tudi na naslednjih tekmah,« je ocenil Dragić, ki je nedavno dejal, da je Robinson zanj najboljši ostrostrelec v ligi NBA. Svojo nadarjenost je tokrat unovčil kot najboljši strelec tekme, pri Indiani je bil najučinkovitejši Victor Oladipo z 22 točkami s slabim metom iz igre 5:14.

1. decembra bo prezgodaj

Komisar NBA Adam Silver je medtem napovedal, da se naslednja sezona verjetno ne bo začela 1. decembra, kot so si zamislili, saj upajo, da bi lahko odprli vrata gledalcem v dvoranah. Nepredušno zaprt mehurček v Orlandu se je sicer izkazal kot optimalna rešitev, vendar vodstvo tekmovanja ne razmišlja, da bi uporabili podobno rešitev tudi v prihodnjem prvenstvu.



»Sezona 2019/20 se je začela 22. oktobra, toda zaradi dolgega zamika tekem zaradi pandemije koronavirusa se mi zdi, da bi bilo 1. decembra nekoliko prezgodaj za start naslednjega prvenstva. Ne le zato, ker se bo finale letošnje končnice končal šele sredi oktobra, naš glavni cilj je vrnitev navijačev na tribune. V dogovoru z združenjem košarkarjev bomo zato poskusili najti čim boljšo rešitev, da bi začetek še malo zamaknili in s tem povečali možnost, da bi lahko uresničili načrte,« je potrdil Silver, saj se dobro zaveda, da je 40 odstotkov prihodkov lige NBA, ki na sezono dosegajo osem milijard dolarjev, povezanih z gledalci s kupljenimi vstopnicami za tekme.