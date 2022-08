Dragić je sprožil lažni alarm v Stožicah

Evropsko prvenstvo za košarkarje – še prej zelo moteči četrti cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 – je vse bliže in pred udeleženci so zgolj še zadnji pripravljalni dvoboji.

Zanimivo, v dosedanjih nastopih sta z izkupičkom 5: 0 najuspešnejši reprezentanci, ki se bosta srečali že 1. septembra v uvodnem krogu EP. Litva je po dvakrat ugnala Estonijo in Finsko ter enkrat Španijo na Gran Canarii, Slovenija je po Nizozemski, Črni gori, Turčiji in Ukrajini prekosila še Srbijo s 97: 92 po podaljšku.

Branilci naslova prvakov stare celine se že tako dobro poznajo, da jih je izjemno izkušen srbski selektor Svetislav Pešić posrečeno primerjal z druščino fantov iz iste ulice, ki skupaj uživajo na igrišču in druženju zunaj dvoran. To jim omogoča tudi nekaj privilegijev in na dosedanji poti proti EP so le enkrat igrali v popolni zasedbi; proti Turkom v Istanbulu.

Med spektaklom s Srbijo v Stožicah pred očmi teniškega asa Novaka Đokovića ob robu igrišča je Luka Dončić prebil na parketu največ minut med vsemi v obeh zasedbah (35, drugi je bil zvezdnik gostov Nikola Jokić s 33) in s 34 točkami uprizoril svojo drugo najučinkovitejšo predstavo v državnem dresu – lani je na OI nasul Argentincem 48 točk. Zato pa je bila epizoda Gorana Dragića zgolj simbolična. Igral je le v uvodnih petih minutah in pol dvoboja ter zasejal strah na prepolnih tribunah. Se je morda poškodoval, je v nevarnosti njegova pot na EP?

Skupaj v dobrem in slabem

Nič od tega, hitro je izpuhtela tudi informacija, da naj bi zlati kapetan dobil neprijeten udarec v koleno. Aleksander Sekulić je pojasnil: »Goran je igral toliko časa, kot smo se dogovorili pred tekmo. Ne želimo tvegati zaradi nevarnosti poškodb, potrebovali ga bomo v vrhunski formi na evropskem prvenstvu in tako moramo stopnjevati njegovo pripravljenost.« Selektor je bil hkrati nekoliko kritičen do drugih košarkarjev: »Zmago smo si priborili z veliko požrtvovalnosti in kolektivno igro. Vendar nismo ves čas igrali tako, kot smo se dogovorili. Luka in Mike Tobey sta se nam pač pridružila dokaj pozno in malce zaostajamo pri uigravanju. Naredili smo kar veliko napak in te moramo odpraviti.«

Verjetno je imel v mislih predvsem igro v obrambi, medsebojno usklajenost v napadu in 17 izgubljenih žog (10 do polčasa), izkoristek metov bo boljši z vsakim treningom in dvobojem. V spopadih z najbolj kakovostnimi tekmeci bodo namreč odločale podrobnosti. Za primerjavo: v soočenju s Srbijo sta se moštvi 17-krat izmenjali v vodstvu in bili 21-krat izenačeni. Na EP verjetno ne bo manjkalo podobnih scenarijev, zato se bodo morali slovenski reprezentanti vse bolj zavedati dragocenosti žoge pri sleherni akciji.

»Vedeli smo, da bo tekma težka, saj Srbija ob Grčiji, Franciji in Sloveniji spada med favorite za najvišja mesta na EP. Moštvi še nista v vrhunski formi, veseli pa nas, da smo dobili še eno izenačeno končnico. Zdaj moramo dvigniti ritem in igro v obrambi. Vedno smo skupaj, v dobrem in slabem,« se strinja Edo Murić.