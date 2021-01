Dragan Gajić po osmih letih dočakal Ruse

Ko si je Borut Mačkovšek že davno izbral dres s številko 51, si ni mogel misliti, da bo kdaj njegova ekipa dosegla toliko golov. Štiri je iz prav toliko strelov proti nekonkurenčni Južni Koreji (51:29) zabil naš najvišji mož (203 cm). Če bo stoodstoten tudi proti Rusiji, bo imela Slovenija veliko lažjo pot do zmage, s katero bi si že zagotovila prvi dve točki v drugem delu svetovnega prvenstva v Egiptu. Ne samo, da je Slovenija dosegla največ zadetkov v 29-letni zgodovini, tekma s korejskimi študenti je bila tudi najbolj plodna v 83-letni zgodovini svetovnih prvenstev. A ni povedala pravzaprav ničesar o dometu in formi slovenske reprezentance.



Povsem drugače bo danes ob 18. uri, ko bodo na nasprotni strani stali igralci Ruske rokometne zveze. Rusija kot država je namreč zaradi dopinških prekrškov za dve leti suspendirana. Slovenci bodo kot četrta evropska reprezentanca vsekakor favoriti proti tekmecem, ki so zasedli šele 22. mesto na zadnjem EP, po katerem so se razšli s selektorjem Edijem Kokšarovom. Nasledil ga je znani nemški strateg bosanskih korenin Vladimir Petković, dolgoletni trener ekipe Füchse Berlin, ki je prevzel tudi Čehovske medvede. Rusija je v Egipt dopotovala oslabljena, poškodovana sta Pavel Atman in Aleksander Škurinski, poslovila pa sta se Timur Dibirov in Sergej Harbok. Kljub temu ima kakovostno reprezentanco, ki ne goji več starega šablonskega rokometa. Na prvi tekmi je osvojila točko proti Belorusiji, bila je celo bližje zmagi, a je najbolj izkušeni igralec in kapetan Danil Šiškarev zapravil strel s krila. Igra temelji na Dmitriju Žitnikovu, članu Szegeda, katerega barve branijo tudi Mačkovšek, Dean Bombač, Matej Gaber in Nik Henigman, dobro ga pozna tudi Blaž Blagotinšek iz Veszprema. Za najbolj obetavnega igralca velja 21-letni Sergej Kosorotov, ki je v belorusko mrežo sprožil šest projektilov, toliko golov sta dosegla tudi Igor Soroka in Dmitrij Kiseljev. Slovenci imajo dobre izkušnje z Rusi, premagali so jih na SP 2013 in 2017. Ima pa slab spomin na tekmo iz Španije pred osmimi leti Dragan Gajić, ki zaradi poškodbe ni mogel pomagati fantom, a ti so se tudi brez njega prebili v polfinale in iz Gajota izvabili solze sreče. »Ja, tista poškodba mi je zarezala globoko rano v karieri, saj nisem mogel igrati odločilnih tekem,« se je film zavrtel nazaj Gajiću, ki se je v reprezentanco vrnil po petih letih in EP na Poljskem ter bil z desetimi goli najboljši slovenski strelec proti Koreji. Zdaj je 36-letnik že pri 664 in zaostaja samo za Luko Žvižejem (702), Alešem Pajovičem (697) in Romanom Pungartnikom (679). Analizirali sedem ruskih tekem Slovenija je na 12 tekmah proti Rusiji dosegla štiri zmage in doživela osem porazov, zadnji trije dvoboji pa so se končali v njeno korist, nazadnje na poti do brona leta 2017, ko je v osmini finala za 32:26 pet golov dosegel Darko Cingesar. Ampak primerjav ne gre delati, kot je ob ogledu sedmih tekem ruske reprezentance povedal slovenski selektor Ljubomir Vranješ, je ruska krivulja obrnjena strmo navzgor. »To bo dolga in težka tekma, Rusija ima zelo kakovostno reprezentanco, sestavljeno iz igralcev, ki imajo izkušnje iz tujine in lige prvakov. Dobro je, da jih poznamo, kar je razlika v primerjavi s Korejci. Ampak tudi oni poznajo nas. Izbrali bomo taktične rešitve, za katere menimo, da bi lahko povzročale težave tekmecem,« sta kot vselej domačo nalogo vestno opravila Vranješ in pomočnik Uroš Zorman.

