Dovolj lepih besed, štejejo le dejanja

Slovenska nogometna reprezentanca je odprla boj za svetovno prvenstvo v Katarju z zgodovinsko zmago nad Hrvaško, čez noč je kotirala visoko, odtlej pa je šel njen voz bolj ali manj le navzdol. Osem mesecev pozneje bo končala neuspešne kvalifikacije za SP 2022 v dvobojih s Slovaško in Ciprom. Zadnje dejanje boja za mundial je vendarle pomembnejše, kot se zdi na prvi pogled.

Slovenci so se znašli pred visoko oviro: na vsak način bi morali poskušati narediti vse, da bi predramili rojake, osvojili najmanj štiri točke in dobili boj s Slovaško za tretje mesto. Prvi mesti sta izgubljeni in rezervirani za Rusijo in Hrvaško, tretja pozicija prinaša realno upanje, da bo v naslednjem ciklu bolje kot tokrat, ko je Slovenija pod vodstvom selektorja Matjaža Keka drugič zapored ostala praznih rok že dve tekmi pred koncem, kar se ji po Južni Afriki še ni zgodilo. Prvič v boju za euro 2020, drugič na poti proti mundialu 2022.

Odpadel še Črnigoj

Tretje mesto bo namreč v naslednjem ciklu – kvalifikacijah za euro 2024 v Nemčiji – prineslo vsaj dodatne kvalifikacije za velik turnir, v katerih je Slovenija vajena igrati. V letih 1999, 2001 in 2009 je bila namreč uspešna, v letih 2003 in 2015 na žalost ne. Ni torej vseeno, kdo bo v nedeljo zvečer pristal na tretjem mestu skupine H, Slovaška ali Slovenija.

Jutrišnja akterja slovanskega derbija v Trnavi (20.45) sta na lestvici poravnana pri desetih točkah, toda Slovaki premorejo malenkost boljšo skupno razliko v golih (9:8 proti 9:9), ki bi odločala v primeru enakega števila točk. V Stožicah ni bilo zmagovalca (1:1), torej bi Slovencem teoretično jutri zadostoval že remi z enakim rezultatom, toda v nedeljo bi morali nato v Stožicah prekositi Ciprčane z najmanj enim golom več kot Slovaki gostitelje na Malti (obe tekmi ob 15.00).

Matjaž Kek je v zadnjem tednu delno prevetril enajsterico zaradi zunanjih dejavnikov. Najprej so odpadli Luka Zahović, Jon Gorenc Stanković in Benjamin Šeško, včeraj je pričakovano odšel domov še Domen Črnigoj (Venezia) zaradi načete stegenske mišice. Namesto slednjega je dobil vnovično vabilo Keka prekmurski vezist Nino Kouter. V Trnavi ne bodo igrali niti kartonirani Jasmin Kurtić, Adam Gnezda Čerin in Jaka Bijol.

BiH, Rusija in Srbija?

Novembrski učinek Slovenije ne bo vplival na njen količnik pred naslednjim tekmovanjem. Slovenci bodo ne glede na razplet naslednje leto igrali v Uefini ligi narodov B (šest tekem od junija do konca septembra), pri čemer bodo v četrtem bobnu skupaj s Črno goro, Albanijo in Armenijo. Slovencem se obeta privlačen nogomet, možna je denimo skupina Švedska, Škotska, Romunija in Slovenija ali pa balkanska opcija BiH, Rusija, Srbija in Slovenija! Žreb skupin bo 16. decembra v Švici.

Prav tako je še daleč do 9. oktobra 2022, ko bo v Nemčiji žreb kvalifikacijskih skupin za euro 2024. Dotlej čaka Slovence še mnogo preizkušenj, najpomembnejša pa bo – kot vselej – vsaka naslednja. Tudi zavoljo tega bi bilo modro v Trnavi močno opozoriti nase športno javnost na sončni strani Alp, katere počutje se je iz razočaranja in jeze spremenilo v apatijo. Odveč so motivacijske besede pred tekmo, trditve o čudovitem vzdušju in domoljubju, nujna je (re)akcija glavnih akterjev na igrišču in ob njem.