Dovolj je prepira, treba je delati

Zlasti slovenske nogometne kroge, a tudi širšo športno javnost, je v zadnjih tednih vznemirilo dogajanje okrog reprezentance naših upov do 21 let. Rade Mijatović, predsednik NZS, je vozel zapletov in sporov presekal z odstavitvijo selektorja Primoža Glihe, nasledil ga je prav tako nekoč naš uspešni reprezentant Mile Aćimović.



Tokrat je z Miranom Pavlinom, nekoč soigralcem, zdaj športnim direktorjem pri zvezi, spregovoril o načrtih in pričakovanjih največjega nogometnega dogodka doslej pri nas – prihodnjo pomlad bo namreč Slovenija z Madžarsko pripravila evropsko prvenstvo reprezentanc U21. »Dobro se zavedam, kako veliko tekmovanje je pred našimi nogometnimi upi. Ko sem bil sam toliko star, sem si denimo s soigralci že priboril dodatne kvalifikacije za evropsko prvenstvo, pozneje sem doživel marsikaj, igral na euru in mundialu. S temi izjemnimi izkušnjami lahko pomagam, seveda pa bo odvisno tudi od igralcev. Pomislite, kako bodo morali biti motivirani, če bodo prišli pred 15.000 gledalcev v Stožice in tam igrali proti tekmecem visoke ravni,« je poudaril novi prvi mož mlade slovenske reprezentance, ki ga že od prihajajočega ponedeljka in tako prvega zbora čaka veliko dela. Pred vrati sta namreč tekmi pripravljalnega značaja z Nemčijo na tujem (12. 11.) in nato z Rusijo doma (17. 11.).



»In od prvega dne me sploh ne bo zanimalo, kaj se je dogajalo v zadnjih tednih, kdo je kaj rekel in podobno. Za evropsko prvenstvo potrebujemo 23 ali 25 fantov, ki bodo na tekmah garali, se borili, 'stepli' za uspeh,« je bil jasen Aćimović, ki ne dvomi o dobrem sodelovanju tudi s selektorjem članske vrste Matjažem Kekom.

Trije že pri članih

Sicer pa ima novi selektor slovenskih upov na seznamu pod drobnogledom kar 85 nogometašev različnih starosti, med njimi so se pri članski vrsti že preizkusili Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić in Jaka Bijol. In kot je dejal, veliko pozornosti namenja tudi slovenski nogometni ligi, vsaj 15 tistih, ki so že zares preizkusili prvoligaške stadione pri nas, ima v mislih: »Vsak, ki si to zasluži, si lahko pribori reprezentančni dres. Nikakor ni nujno, da gre v tujino, denimo v italijansko primavero, in se zato znajde na seznamu izbrane vrste. Res, zelo bom pozoren tudi na tiste, ki so doma.«



Ob tem je na novinarski konferenci spregovoril tudi športni direktor Miran Pavlin in dejal, da nikakor ni nujno na igrišču imeti le tiste najbolj izkušene: »Sinoči sem gledal tekmo Barcelone in Dinama Kijev, pri prvi že opazil tudi sedemnajstletnika. Ne vem, zakaj ne bi igral tako mladi igralec tudi pri naši izbrani vrsti. Tomaž Kavčič, nekdanji selektor moštva U21, je ponudil priložnost Janu Oblaku, takrat staremu 17 let. In vidimo, kje je Jan danes ...«