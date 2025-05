Dosedanji rekord je znašal več kot 40 jadrnic z okoli 350 jadralcev (FOTO)

Gotovo je v pomurski regiji, v Prekmurju in Prlekiji, relativno malo ljudi, ki bi vedeli, da v regiji skupina zanesenjakov že skoraj četrt stoletja organizira 'Pomursko regato', posebej v Pomurju, saj se posamezniki, ki imajo radi športno jadranje in se trudijo že 24 let trudijo popularizirati ta lepi šport v tudi na skrajnjem severovzhodu Slovenije.

Ker pa več kot 60 milijonov let ni več Panonskega morja, morajo Pomursko regato vsako leto organizirati na Jadranskem morju. In letos bo na vrsti 23. regata, vmes so eno zaradi pandemije covida-19, odpovedali. Prvo 'Pomurko', kot radi imenujejo svojo regato, so na začetku tega tisočletja, organizirali trije znani Pomurci: Rudi Cipot, Marjan Kočila in Igor Banič.

FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

Kasneje so delali skupaj; Igor Banič, Nataša Banič, Debby Hurwtis in Marjan Kočila, zadnja leta pa sta organizatorja zadnja dva Debby in Marjan. Prireditev je sicer neprofitna, skrbijo le, da se pokrijejo stroški.

Kot nam je povedal oče dogodka Marjan Kočila, ki je vztrajno zraven, pri organizaciji regate, ki običajno poteka v Srednji Dalmaciji (Murter, Vodice, Sukošan in najpogosteje Kornati), sodelujejo tudi z domačimi klubi, kot sta JK Zadra, JD Morska Vidra ipd.

FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

Popularizacija in izobraževanje športnega jadranja

»Vseskozi je namen naše regate, popularizacija in izobraževanje športnega jadranja, sekundarni namen pa druženje, saj poleg pomurskih ekip imamo zraven tudi mednarodno udeležbo, kar vse skupaj še dodatno popestri. Termin Pomurske regate je največkrat v mesecu oktobru, kot bo tudi letos, ko je na vrsti 23. izdaja dogodka,“ nam je povedal Kočila. Dodal je, da se število udeležencev iz leta v leto spreminja. V zadnjih letih se jih ponavadi zbere med 15 in 20 jadrnic s povprečno osmimi jadralci na jadrnico, kar pomeni, med 120 in 160 ljudi, seveda pa je zraven tudi več gostov, ki občudujejo vse dogajanje. Doslej so na Pomurski regati v preteklosti imeli največ, nekaj čez 40 jadrnic, z več kot 350 jadralcev. Kočila nam je tudi razložil, da na regati tekmujejo z mono klaso, torej so vse enake jadrnice. „Tekmujemo ponavadi v petih plovih, kjer se točke seštevajo in se nato proglasi končnega zmagovalca. Posebej razglasimo tudi najboljšega pomurskega skipperja. Plov je ponavadi tehnični plov (palica) ali navigacija med otoki. Največkrat traja tekmovanje od 10. ure dopoldan do 5 ure popoldne. Posebnost je tudi družabni del, ko s ob večerih zberemo v restavraciji, proglasimo rezultate dneva ter se družimo.«

FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

Naš sogovornik Marjan Kočila, ki je sicer mnogim znan kot ugledni gospodarstvenik, humanist in humanitarec, nam je zaupal, da bo letošnja Pomurska regata, ki bo potekala od 4. do 8. oktobra 2025 na Murterju (Kornati), posvečena tudi izobraževanju, tako da so povabili tudi začetniki, ki niso najbolj vešči tekmovalnega jadranja. Prvi dan bodo naredili seminar o tekmovalnem jadranju tako v učilnici kot na vodi. Na 23. pomurski regati, čudovitem športno-družabnem in po novem tudi humanitarnem dogodku, bodo imeli še eno novost. Velik del prvega dne regate bodo posvetili tudi treningu štartov, trima in manevrov za posadke, seveda samo za tiste, ki bodo to želele.

FOTO: Osebni arhiv

»Pripeljali bomo trenerja, ki se bo vključeval v delo posadk, svetoval iz gumenjaka ter pomagal izboljšati jadralne veščine posadk. Ta del bomo tudi dodatno posneli, tako da bomo zvečer ob hladnem pivu lahko v miru pogledali, kaj počnemo narobe, kje imamo priložnosti za izboljšave. Tako sledimo enemu od treh ciljev regate, ki so dvig jadralskega znanja, druženje ter zabava.«

Stroški regate nenehno rastejo

Marjan Kočila nam je tudi zaupal, da stroški regate nenehno rastejo, kljub temu pa jim je za leto 2025 uspelo ohraniti primerljiv strošek z lanskim letom. Cena na posameznika je le nekaj evrov višja kot v letu 2024. Organizatorji se srečujejo z velikim izzivom, saj se kljub realno nižjemu budžetu zaradi rasti stroškov trudijo udeležencem ponuditi več.

Na 23. regati bodo udeleženci tekmovali z jadrnicami Bavaria 46 Cruiser. Med standardno opremo so tudi genakerji. Regata bo potekala v skladu z veljavnimi jadralnimi regatnimi pravili ISAF, razpisom ter navodili, ki jih bodo skiperji dobili pred regato od organizatorja.

FOTO: Osebni arhiv

Ekipe štejejo osem članov, stroški udeležbe znašajo 5200 € po ekipi ali 650 € po udeležencu. V ceno je vključen najem jadrnice, organizacija in sodniki, prijava, 4 večerje in 4 zajtrki, privez, vstopnina v nacionalni park ter zabavni program ter darilo. Na morju so 5 dni, od tega so 3 dnevi tekmovalni. Vse jadrnice se nahajajo v marini Marina Hramina Murter. Na jadrnicah in opremi ni dovoljena nobena sprememba s strani udeleženca regate ...