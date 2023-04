Đorđe Crnomarković: Zmaga bi bila darilo za mesto, navijače in klub

Nogometaši Olimpije so šest tekem pred koncem sezone le še korak od šampionske zvezdice. Za Ljubljančane bi bilo čudovito, če bi jo osvojili v velikem derbiju, ki ga bodo v nedeljo gostili v Stožicah. Vidni igralec največjega klubskega spektakla v Sloveniji bi lahko bil tudi vselej srčni steber Olimpijine obrambe, 29-letni Srb Đorđe Crnomarković.

Kako pred derbijem »diha« Olimpijina slačilnica?

»Po porazu z Bravom se predvsem nadejamo, da bomo igrali, kot moramo. Maribor je pod pritiskom, mi moramo pripeljati tekmo do neodločenega izida ali zmage. Samo izgubiti ne smemo! Prednost dvanajstih točk je velika in imamo priložnost, da šampionsko bitko sklenemo pred polnimi Stožicami. To je derbi, ki je pomemben za klub, mesto, navijače. Zmaga bi bila veliko darilo in veselje za vse.«

Na zadnjih tekmah vas trener Albert Riera ni poslal v ogenj. Njegov način izbiranja obrambne linije je poseben. Ste se že navadili na pogoste menjave branilcev?

»V tem je res poseben in nihče ni zanesljiv. Če bi bilo to slabo, ne bi imeli tolikšne prednosti na lestvici. Moštvo je zadovoljno, vsi imajo dovolj igralnih minut, vsi igrajo.«

Ste v karieri že imeli trenerja, kakršen je Riera?

»Nikoli. Tako iskrenega še nisem imel, ve, kaj hoče. Je človek z veliko čustvi in zelo analitičen. Njegove ocene so strokovne, veliko stavi na življenjske stvari. Nisem še srečal tako iskrenega trenerja, ki ti želi vse najboljše. In v tem se razlikuje od drugih. Mnogi nekaj rečejo in drugače mislijo. Vse ve, kot človek in trener je super.«

Olimpijina spomladanska forma niha, medtem ko se mariborska zdi na vrhuncu. A se na igrišču moštvi močno razlikujeta, mar ne?

»Maribor svoje priložnosti spreminja v gole. Naša težava je, da igramo odlično do 25 m od vrat. Ne streljamo veliko oziroma toliko, kot bi morali. Preprosto si ne ustvarjamo priložnosti za strele. V tem se razlikujemo, medtem ko smo v igri podaj, kombinatoriki in premoči razred zase. A tekme odločajo ali določajo podrobnosti. En gol obrne vse. Če bi v Šiški izkoristili najlepšo priložnost v prvem polčasu, bi se tekma odvila drugače. Bravo je zadel iz prvega strela. Nogomet pa je igra golov.«

Je Olimpijina predvidljivost slabost?

»Mi si želimo igrati in tudi bomo. Proti nam vsi postavijo blok. Tekmece lahko odvrneš od takšne igre le s hitrim golom. Bravo, na primer, proti našim vratom 50 minut ni sprožil strela, a je na koncu zmagal. Upam, da se nam bo odprlo na derbiju.«

Pri Olimpiji ste že drugič. Pred leti se niste razšli na najlepši način.

»Vem, kaj je šlo narobe. Moj zastopnik in klub sta bila v sporu, zato sem bil na stranskem tiru. Zdaj sem tu že dve leti, v tem obdobju so se zamenjali trenerji, upravljavci, vse se je zamenjalo. Po vsem slabem, kar se je zgodilo Olimpiji, se borimo za naslov prvaka. Olimpija si zasluži, da se dvigne na vseh ravneh in osvoji šampionsko krono. Ali kar obe lovoriki.«

Mariborski navijači vsako leto izbirajo »vijoličnega bojevnika«, igralca, ki je s srčnostjo, pripadnostjo in tudi drugimi odlikami, pustil najvidnejši pečat. Tudi Olimpijini privrženci ne skrivajo, da je »Crni«, kot vam pravijo, neformalni vodja in mož z zeleno-belo krvjo. Se počutite kot vodja?

»Lahko povem le to, da je lepo slišati tako laskave besede. Če tako menijo, potem je to zaradi mojega značaja. Sem moštveni igralec, ki želi ekipi vse najboljše. S svojo odprto in neposredno komunikacijo želim dvigniti moštvo, dodatno motivirati in spodbuditi soigralce.«

Kakšen izid napovedujete in kdo bo zabil gol, dva ...?

»Ni pomembno, kdo ga bo zabil, ampak kdo bo zmagal. In to bo Olimpija!«