Dončiću je koristila družba zvezd

Enotedenska prekinitev lige NBA zaradi vikenda All-Star je nekoliko presekala košarkarje Dallasa, saj so pred spektaklom zmagali na devetih tekmah od enajstih. Toda po vrnitvi na igrišče so nadaljevali v uspešnem ritmu, tudi Luka Dončić, ki je bil na tekmi vseh zvezd v Atlanti član zmagovite zasedbe LeBrona Jamesa. Njegovo moštvo je še drugič v sezoni ugnalo San Antonio, tokrat s 115:104, slovenski zvezdnik pa se je izkazal s 33. dvojnim dvojčkom v ameriški karieri in na večni lestvici dohitel bostonsko legendo Boba Cousyja.



Tik pred Dončićem je na desetem mestu Lafayette Fat Lever, ki je bil v 80. letih prejšnjega stoletja organizator igre Denverja, pred upokojitvijo leta 1994 pa je bil štiri leta tudi član Dallasa. V enajstih sezonah je zbral 43 trojnih dvojčkov, torej deset več kot Dončić, ki je v poltretjem letu prehitel številne velikane košarke. Tri trojne dvojčke od 33 je dosegel v devetih soočenjih z moštvom San Antonia, v zadnjem se je izkazal z 22 točkami, 12 skoki in 12 asistencami v 39 minutah igre.



V dallaški zasedbi je bil učinkovitejši le Kristaps Porzingis z 28 točkami in 14 skoki, pri poražencih pa DeMar DeRozan s 30 točkami in 11 asistencami.



Dončićeva četa je po 19. zmagi v 35 nastopih osma v zahodni konferenci, tako kot vsa druga moštva pa jo čaka peklenski ritem obveznosti. Čeprav so letošnji redni del prvenstva skrajšali z 82 tekem na 72, bo morala v naslednjih 66 dneh odigrati kar 37 dvobojev, v lovu na mesto v končnici pa si ne bo smela privoščiti prevelikih nihanj.



To po domače pomeni, da bo domala vsak večer potrebovala vrhunskega Luko Dončića, torej v formi iz februarja, ko je igral s povprečjem 30,3 točke. Potreboval bi tudi izdatnejšo pomoč soigralcev, in čeprav Dallasovi rezervni košarkarji prispevajo 38 točk na tekmo, kar je deveti najboljši učinek v ligi NBA, navijači in strokovnjaki ugibajo, ali bodo klubski šefi izkoristili priložnost za okrepitev igralskega kadra. Vrzeli se kažejo predvsem pri napadalnih skokih, obrambi in ukradenih žogah ter odstotku metov za tri točke, pri katerih so Mavericks med najslabšimi v prvenstvu.



»Marec bo zelo pomemben za našo prihodnost. Dokazati moramo, da smo lahko stanovitno uspešni. Februarja smo se dobro odrezali, vendar ne smemo pozabiti na januar, ko smo doživeli devet porazov, kar šest zapored. Takrat smo igrali zares slabo,« se spominja Dončić.



Njegov trener Rick Carlisle je medtem prepričan, da bo druženje z najboljšimi košarkarji na svetu na tekmi All-Star pozitivno vplivalo na 22-letnega asa. »V košarki imajo nekateri dosežki precej večjo težo, denimo osvojitev naslova prvaka ali lovorike MVP. Toda dvoboj vseh zvezd je eno od poglavij, o katerem sanja vsak mlad košarkar, in te spodbuja k ohranitvi potrebne ravni igranja v klubu. Luka ima pred seboj veliko izzivov,« meni izkušeni strateg.



