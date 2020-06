Dončiću je bilo bolje v Sloveniji

Po smernicah lige NBA se bodo morali danes še zadnji košarkarji vrniti v svoja klubska okolja, kjer jih od jutri čaka testiranje na novi koronavirus pred začetkom skupne vadbe in nadaljevanjem prekinjenega prvenstva 30. julija. Goran Dragić in Vlatko Čančar nista imela selitvenih težav, saj sta krizne mesece preživela v ZDA, zato pa bo zadnji rok ujel Luka Dončić, za katerega se bo po prihodu iz Slovenije v Dallas vse začelo odvijati z veliko naglico. »Kristaps Porzingis se je že vrnil, zdaj pričakujemo še Luko. Lepo ju bo znova videti, še posebno ker se je njuna odločitev izkazala za pravilno. Ko sta ob izbruhu krize izrazila željo, da bi odpotovala v Evropo, smo bili v klubu sprva vsi proti, saj smo mislili, da bosta varnejša pri nas. Kako smo se motili! V Sloveniji in Latviji jima je grozila veliko manjša nevarnost, hkrati pa tam zaščitne ukrepe ukinjajo precej bolj preudarno kot v ZDA. Vem, da sta imela v domačih okoljih precej boljše razmere za ohranjanje športne forme, kar bo lahko njuna prednost v finišu sezone,« je ocenil Mark Cuban, lastnik moštva Dallas Mavericks, ki se veseli vnovičnega snidenja s košarkarji. Jutri bodo že lahko prostovoljno sodelovali na treningih, ki bodo 1. julija postali obvezni, od 9. do 29. julija pa se bo vseh 22 zasedb z možnostmi za uvrstitev v končnico prvenstva pripravljalo v Disneyjevem kompleksu v Orlandu. Tam bodo odigrale po osem tekem rednega dela sezone, 16 najboljših ekip pa 17. avgusta čaka začetek izločilnih bojev za naslov prvaka. Tvegani mehurček Zveni preprosto in brez večjih nejasnosti, toda medicinski strokovnjaki opozarjajo, da se bodo košarkarji odpravili v eno od najbolj ogroženih zveznih držav v ZDA, zato jih bodo tudi v skrbno varovanem mehurčku le stežka stoodstotno zaščitili. Na Floridi so zgolj v soboto odkrili 4049 novih primerov covida-19, največ doslej, v petek le malo manj od rekorda (3822), kar jo uvršča med najnovejša ameriška žarišča bolezni ob Teksasu in Arizoni. Vodstvo NBA resda opozarja, da center Walt Disney World leži v osrednjem delu Floride, ki je manj izpostavljen kot jug, vendar ni prepričalo najprevidnejših. Ti opozarjajo, da je 113-stranski priročnik z varnostnimi ukrepi za moštva ena plat zgodbe, v drugo pa spadajo številni zaposleni v hotelih, restavracijah in drugih delih obsežnega kompleksa. Zanje niso predvideli rednega testiranja, čeprav bodo po vsakem delovniku zapustili mehurček ter se odpravili domov k svojim družinam in prijateljem. Košarkarji se lahko brez finančnih posledic odpovedo nastopom v nadaljevanju prvenstva, če bodo na podlagi zdravstvenih kartotek dokazali, da spadajo v ogroženo skupino prebivalstva. Sicer jim grozi zajetna izguba plačila za vsako neodigrano tekmo. Igralec, ki na leto zasluži deset milijonov dolarjev, bi ostal brez 108.000 dolarjev na dvoboj, lahko pa bi se ga oprijel tudi sloves nezanesljivega pred prestopnim rokom za proste košarkarje, ki se bo letos, tudi za Gorana Dragića, začel precej pozneje kot običajno – 18. oktobra. Za nameček zvezdnike tare negotovost zaradi predvidenega znižanja plačilnih limitov v ligi NBA, ki bo v tej sezoni imela vsaj za milijardo dolarjev manj prihodkov od načrtovanih osem. Klubi namreč 40 odstotkov prihodkov ustvarijo s prodajo vstopnic in spominkov ter gostinskimi storitvami na domačih tekmah, zato so košarkarjem 15. maja znižali plače za 25 odstotkov.