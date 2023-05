Dončiću iščejo močne pomočnike, on si razbija glavo, kako naprej

Dobri trije tedni so minili, odkar se je Luka Dončić vrnil iz Dallasa v Slovenijo in si začel celiti srčne rane. Minulih osem mesecev je namreč minilo v ritmu razočaranj, kakršnih ni bil vajen. Po neuspehu reprezentance na eurobasketu se je moral sprijazniti z nekonkurenčnostjo svojega ameriškega moštva in notranjimi pretresi, slednjič je lanski finalist zahodne konference lige NBA ostal celo brez končnice. Vse bolj je tonil tudi v glasovanju za igralca sezone.

V svoji krstni ameriški sezoni 2018/19 je Dončić kot drugi Evropejec (po Pauju Gasolu) postal najboljši novinec leta, a še ni dobil niti enega glasu v izboru MVP. V naslednjem prvenstvu je bil že četrti z 200 točkami, v sezoni 2020/21 mu je pripadlo šesto mesto (42 točk), lani peto (146), letos pa je naredil vzvratni korak, saj je pristal na osmi stopnički s pičlimi 10 točkami. Pri glasovanju pač neizogibno upoštevajo uspešnost košarkarjevega moštva ali vsaj njegov napredek, s čimer se je moral sprijazniti tudi slovenski as. Po letošnjem 21. med vsemi moštvi bo moral stakniti glave z Dallasovimi šefi, da ne bi šel njegov vrhunski potencial vnovič v prazno.

Po naboru na tržnico

Vsi predvsem tuhtajo, kaj naj storijo s Kyriejem Irvingom. Če bi se vnovič odločili zanj, bi mu morali v naslednjih petih letih odšteti 272 milijonov dolarjev in podrediti dobršen del strategije. Pred moštvom je tudi nekaj pomembnih datumov: 1. junija žrebanje vrstnega reda izbiranja na naboru NBA za 14 najskromnejših moštev iz prejšnje sezone, 22. junija nabor, 30. junija pa se bodo lahko klubi začeli pogajati s prostimi igralci na tržišču. Dallas bo imel tri odstotke možnosti, da bi lahko prišel do številke 1 na letošnjem naboru, na katerem bo najbolj zanimiv 219 cm visoki francoski fenomen Victor Wembanyama. V vsakem primeru bo lahko kvečjemu pridobil obetavnega fanta za naslednja prvenstva. Za hiter uspeh pa bo potreboval izkušenega rutinerja (morda dva ali tri), ki bi z dobro igro v obrambi in močnim značajem dal Teksašanom prepotrebno ostrino.

Večina analitikov se strinja, da bi jim prišel prav čvrst, a vendarle gibljiv center, ter poskušajo upoštevati slabo izkušnjo s Kristapsom Porzingisom, ki v sezonah 2019-22 ni bil združljiv z Dončićem. Dodali pa bi mu lahko še kakšnega »zlobnega« fanta brez pomislekov. Med možnimi kandidati je po izteku pogodbe z Memphisom tudi branilec/krilo Dillon Brooks, ki je z 18 tehničnimi napakami letos tik pred Dončićem zasedel drugo mesto v ligi NBA za Draymondom Greenom iz Golden Stata.