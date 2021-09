Dončićevih 207 milijonov leta 2026 nič posebnega

Elita v višave

347 milijonov dolarjev bi lahko bila vredna petletna pogodba košarkarja v ligi NBA od leta 2025.

Revija Forbes je v začetku tega meseca objavila seznam 50 najbolje plačanih športnikov na svetu letos. Na vrhu se je znašel razvpiti irski borec, sledita najboljša nogometašain. Med deseterico sta dva košarkarja,in, v petdeseterici pa je trinajst igralcev iz lige NBA. Ti bi kmalu utegnili krojiti sam vrh. Tudi, ki ga (še) ni v top 50. Letos poleti je podajalec (quarterback)podpisal desetletno pogodbo s Kansas City Chiefs, vredno 505 milijonov dolarjev, in uradno postal podpisnik najdražje pogodbe v zgodovini športa. Toda kmalu se je izkazalo, da ni tako, saj so na dan prišle informacije, da je Barcelona v štirih letih Messiju izplačala kar 650 milijonov dolarjev.Te astronomske številke bi utegnile postati nekaj povsem običajnega, če se bodo uresničili ambiciozni načrti vodilnih mož v ligi NBA glede prodaje pravic za prenose tekem. Plačna meja je za moštva v ligi NBA v tej sezoni postavljena na 112,4 milijona dolarjev. Številko določa predvsem obstoječa pogodba o TV-pravicah, ki ligi NBA na sezono navrže 2,6 milijarde dolarjev. Ampak če bo ligi uspelo leta 2024 potrojiti to vsoto, bo plačna kapica poskočil na 171 milijonov dolarjev. Vodstvo lige s komisarjemna čelu pričakuje, da mu bo uspelo za devetletno obdobje iztržiti 70 milijard dolarjev, želja je celo neverjetnih 75 milijard (8,3 milijarde na leto). Za primerjavo, liga NFL v ameriškem nogometu je pravkar za 11 let iztržila 113 milijard zelencev. A treba je vedeti, da imajo moštva v NFL na plačilni listi po več kot 50 nogometašev.Če bo ligi NBA uspelo iztržiti omenjenih 75 milijard, bodo plače dosegle doslej neslutene višave. To pomeni, da bi bile 200-milijonske pogodbe z igralci, kakršno je nedavno z Dallas Mavericks podpisal Dončić, nekaj povsem običajnega, elita pa bi se spogledovala s 300 milijoni in več. Bolj pretkani zastopniki košarkarjev bi zato utegnili svojim strankam svetovati, naj podpisujejo krajše pogodbe, takšne, ki bi se iztekle leta 2025 ali 2026, da bi lahko izkoristili ves ta novi denar. Morda se je navijačem zadnje podaljšanje pogodb Dončića (207 milijonov),alizdelo pretirano, toda čez nekaj let, ko bo plačna omejitev višja, bi bili lahko celo ti levji deleži, ki jih bodo igralci prejeli ob koncu pogodb, zelo dobra kupčija za lastnike moštev.Danes imajo najvišje pogodbe(pet let, 228 milijonov dolarjev),(4 leta, 228 milijonov) in Dončić (pet let, 207 milijonov). Curry je bil leta 2017 prvi, ki je presegel mejo 200 milijonov. V zadnjem letu bo prejel dobrih 55 milijonov. Če se bo čez štiri leta plačna meja zares dvignila na teh 171 milijonov, bi 35 odstotkov maksimalne pogodbe znašalo skoraj 60 milijonov dolarjev. To pomeni, da bi bila z dovoljenim 8-odstotnim zviševanjem končna vrednost petletne pogodbe maksimalno 347 milijonov dolarjev, zadnje leto pa bi košarkar lahko prejel kar 79 milijonov. Ko se jima bosta leta 2026 iztekli pogodbi, bosta Antetokounmpo in Dončić stara 31 oziroma 27 let in bi lahko znova podpisala maksimalni pogodbi, kar bi ju na Forbesovi lestvici izstrelilo v deseterico.