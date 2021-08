Dončićevi šefi iz Dallasa že v Sloveniji

Delegacija kluba Dallas Mavericks z lastnikomna čelu je danes prispela v Slovenijo na sestanek z. Dončićeve šefe so ujeli ob prihodu na brniško letališče. Kot smo že poročali naj bi Dončiću predstavili novo pogodbo, ki bo veljavna od sezone 2022/23, ko se izteče trenutna. Podpisali naj bi jo v torek. Poleg Cubana so tu še novi trener Dallasa, novopečeni svetovalec, generalni direktorin njegov pomočnikDa bo vodstvo kluba osebno pripotovalo v Slovenijo, je razkril nekdanji novinar New York Timesa in športne mreže ESPN. Dončiću naj bi ponudili v podpis petletno pogodbo, ki mu bo prinesla več kot 200 milijonov dolarjev. Po nekaterih informacijah naj bi bil znesek 207 milijonov dolarjev (175 milijonov evrov).Dončić je sicer nesporno prvo ime Dallasa, v preteklih tednih pa je skupaj s soigralci iz slovenske reprezentance na olimpijskih igrah osvojil četrto mesto. S svojimi predstavami je slovenska izbrana vrsta navdušila tudi Cubana, ki ji je po vsaki tekmi čestital. Po obisku Dončića bosta Kidd in eden njegovih pomočnikov pot nadaljevala še v Latvijo h