Dončićeva mama o težkih trenutkih sina: Vseh podrobnosti ne bi javno razlagala ...

Mirjan Poterbin, mama košarkarskega superzvezdnika, priznava, da ji je težko, še posebej kot mami, ko vidi žalostnega sina. Kot je povedala za 24ur Zvečer sta z Lukom sta govorila pred odhodom v LA, kjer se je zdel prizadet zaradi izdaje nekaterih posameznikov iz Dallasa. »Vseh podrobnosti ne bi javno razlagala, kot je že Luka pokazal, da je žalosten, o tem sva se tudi midva pogovarjala.«

»Težko sem gledala konferenco do konca. Mislim, da ga je najbolj prizadel način, kako so to izvedli,« pravi. Kljub temu poudarja, da je Luka zmagovalec in da uživa v košarki. Selitev je izziv tudi za njegovo družino, a najpomembnejše je, da ostanejo skupaj. »Mislim, da je selitev tudi za Anamario in malo Gabirelo zelo težka. Saj veste, ko si nekje, kjer misliš, da boš ostal do konca kariere, vsega se navadiš, potem te čez noč zamenjajo, kar je za mlado družinico težko. A sem jim rekla, da je najpomembnejše, da so skupaj, ne glede na to, kje so.«

Slovenski zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Luka Dončić, ki je od leta 2018 zastopal barve Dallas Mavericks, bo kariero nadaljeval v vrstah ekipe Los Angeles Lakers. Nepričakovana in šokantna novica je dodobra pretresla športno javnost, medije in športne navdušence, v menjavi, ki nima primere v zgodovini NBA, pa v Dallas iz Los Angelesa prihaja dosedanji košarkar Lakersov Anthony Davis. Uradno so v Dallasu med razlogi za odhod Dončića, ki je za klub odigral 472 tekem in dosegel 13.635 točk, navedli potrebo po boljši obrambi. Dončića je odločitev vodstva kluba vidno pretresla, od klubskega okolja in navijačev se je poslovil z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih. Na torkovi novinarski konferenci po prihodu v Los Angeles je priznal, da ga je menjava presenetila, a da se veseli novih priložnosti.

Za Luko si želi predvsem, da je srečen in igra, dokler v tem uživa. Informacij, da naj bi Dončić tik pred menjavo kluba kupil oziroma bil v procesu nakupa nove hiše v Dallasu, ni želela komentirati.