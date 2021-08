Dončićev šef v ZDA: Obisk Slovenije je bil več kot le podpis pogodbe

Obisk vodstva kluba Dallas Mavericks v Sloveniji močno odmeva tudi čez lužo. Generalnega direktorjain njegovega pomočnikaso v sredo že opazili na tekmi poletne lige v Cox Pavilionu, kjer sta si ogledala obračun med Mavericksi in Utahom. Seveda je novinarje Dallas News takoj zanimalo, kaj se je dogajalo v Sloveniji in kakšni so Harrisonovi prvi vtisi, ko se je prvič v svoji novi vlogi pri Mavericksih srečal z Dončićem.»Luko sem spoznal še preden je prišel v NBA, a ne bi mogel reči, da sva bila ravno tesna prijatelja. Zdaj ga bom spoznal v drugačni luči in na drugačen način,« je dejal Harrison in dodal, da je potovanje v Slovenijo imelo zelo veliko težo. »Že sama ideja, da vsi odpotujem v njegov rojstni kraj, kaže na to, kako zelo ga spoštujemo. Ko v nekaj vložiš tako veliko časa, energije in načrtovanja, je to zagotovo več kot le podpis velike pogodbe,« je dejal.Na vprašanja in namigovanja novinarjev, kako zelo aktivni so pri tem, da bi v klub pripeljali še nove okrepitve, pa se je Harrison le nasmehnil in dejal, da so vedno zelo aktivni. Govor se namreč, da bi se lahko kmalu Dončiću v Dallasu pridružil tudi Goran Dragić, veliko zanimanja pa na bi pri Dallasu pokazali tudi za