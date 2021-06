Dončića sta bolela vrat in polom

Še poldrugo uro pred začetkom četrte tekme z LA Clippers v uvodnem krogu končnice lige NBA je trener košarkarjev Dallasa Rick Carlisle nejevoljno zmajeval z glavo, ko so ga vprašali, ali je Luka Dončić premagal bolečine v vratu. Ljubljančan je prebil na parketu 36 minut, vprašanje pa je, koliko je lahko zares igral. Posledice njegovih težav so bile vsekakor vidne na semaforju. Gostje iz Los Angelesa so prepričljivo zmagali s 106:81 in izenačili skupni rezultat dvoboja na 2:2.



Dončić je med triletno pustolovščino v ZDA dosegel neverjetno veliko, ni mu pa še uspelo proslaviti uspeha v domači dvorani na tekmi končnice. V prvi sezoni je njegovemu moštvu zmanjkalo 15 zmag, da bi se sploh uvrstil vanjo, lani so bili vsi izločilni boji v mehurčku v Orlandu, letos pa je Dallas dvakrat zmagal v osrčju Kalifornije in dvakrat klonil pred svojimi navijači. Po omilitvi epidemioloških ukrepov se jih je na tribunah zbralo 17.761, a so hitro izgubili veselje do spremljanja dogajanja. LA Clippers so namreč vodili po uvodnem delu z 31:22 in z 61:45 ob polčasu, nato pa dobili še obe preostali četrtini.



Nemočen je bil tudi slovenski velezvezdnik. Z 19 točkami, 6 skoki in 6 asistencami je bil še vedno prvi strelec in podajalec ter drugi skakalec moštva, a dosegel je 19 točk manj od svojega povprečja na prvih treh tekmah z LA Clippers. V oči je bodla njegova nenatančnost, saj je med jasnim izražanjem bolečine izkoristil le 9 od 24 metov iz igre (za tri 1:7), zgrešil pa je tudi vseh pet prostih metov. »Zdaj niti ni pomembno, zakaj. Poškodbe so sestavni del košarke, dejstvo pa je, da smo izgubili s 25 točkami razlike in da sem igral obupno. Ni kaj, gledati moramo naprej in na naslednjo tekmo v Los Angelesu,« se je po gladkem porazu pridušal Dončić. Uganka s prostimi meti Carlisle mu je stopil v bran. »Imel sem občutek, da Luka ne more zasukati glave v levo, kar je za košarkarja z vrhunskim pregledom nad igro velika težava. Upam, da se mu bo stanje naglo izboljšalo,« je dejal, a ni imel pojasnila za Dončićeve težave s prostimi meti. Desnica se mu je namreč tresla tudi na prvih treh tekmah z LA Clippers, po četrti pa je njegova skupna bera 13:31 (40,6 odstotka), torej slabša kot pri poskusih za tri točke (18:44 ali 40,9 odstotka).



Zgodovina lige NBA pravi, da se po rezultatu 2:2 v dvoboju končnice zmagovalec pete tekme z 82,5-odstotno verjetnostjo približa napredovanju v naslednji krog. Košarkarji Dallasa bodo torej v noči na četrtek po slovenskem času pred zahtevno nalogo, ki jim vsaj v teoriji ponuja preproste rešitve. Ob boljši Dončićevi predstavi bodo nujno potrebovali še boljšega Kristapsa Porzingisa (tokrat 18 točk), bistveno bolj razpoloženega Tima Hardawaya (4 točke z metom iz igre 1:8), saj so ob zadnjem porazu zaostali za 35 točk za svojim napadalnim povprečjem s prvih treh tekem in metali trojke le 5:30. Proti Kawhiju Leonardu (29 točk z metom iz igre 11:25) in Paulu Georgeu (20) pa bi jim prišla zelo prav tudi čvrstejša obramba.



