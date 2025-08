Dončić želi takoj v napad: »Nočem več čakati«

Skrivni načrt, ki ga je vodstvo kluba Los Angeles Lakers skovalo v navezi z zdaj razvpitim Nicom Harrisonom v Dallasu, je dokončno zaživel. Luka Dončić je res že od februarja del slovite ekipe iz mesta angelov, s podpisom nove pogodbe pa je razblinil vse dvome o svoji prihodnosti in postal pravi Jezernik. Slovenskemu zvezdniku so se v Kaliforniji povsem podredili, prvič v karieri je v senci ostal tudi LeBron James. Luka je moštvu jasno sporočil, da v boju za lovoriko noče več izgubiti niti sezone, za drobec možnosti za uspeh pa bo moral najti igralsko sožitje z Jamesom vsaj na parketu, če že v slačilnici med njima ne bo pretirane ljubezni.

Ko se je sezona z velikim razočaranjem v seriji z Minnesoto za LA Lakers zaključila že v začetku maja, je bil Dončić videti utrujen, psihično izžet in po svoje vesel, da so stresni meseci za njim. Pred odhodom v Evropo sta trener J. J. Redick in generalni menedžer Rob Pelinka povabila Dončića in vodjo njegovega tabora Laro Beth Seager na skrivnostno večerjo, na kateri so se pogovarjali o prihodnosti.

Luko sta vodji stroke spraševala, kakšne igralce želi imeti ob sebi in koga naj poskušajo privabiti v Kalifornijo, razložila sta mu tudi, s kakšnimi ovirami se v pisarnah soočajo in koliko kapitala v menjavah sploh imajo na voljo. Dončić je po poročanju virov, ki poznajo vsebino pogovorov, ob koncu večerje poslal jasno sporočilo: »Nočem več čakati, lani sem začutil, kako je igrati v finalu. Takoj se želim vrniti tja, naredimo vse, kar je v naši moči.«

Zdaj osredotočen na reprezentanco

Čeprav se uradno o novem dogovoru niso smeli pogovarjati, ta nikoli ni bil vprašljiv. Lakers so začeli načrtovati prihodnost z Lukom v osrednji vlogi, poteze na poletni tržnici so to potrdile: James ni dobil nove dolgoročne pogodbe, veteran (decembra bo dopolnil 41 let) se je z veliko slabe volje odločil, da bo izkoristi možnost enoletnega podaljšanja sodelovanja. Z Dončićem in Jamesom, ki skupaj zaslužita 100 milijonov dolarjev, je gradnja šampionskega moštva (pre)velik izziv, zato Pelinka v menjavah ni želel žrtvovati izborov na naboru, da bi moštvo postalo za odtenek boljše, a najbrž še vedno ne dovolj dobro, da bi resno izzvalo prvake iz Oklahome.

Osnovni cilj je bil ohraniti fleksibilnost za prihodnje poletje, ko James ne bo več nosil vijolično-zlatega dresa (ali pa bo igral za veliko manj denarja) in bo vodstvo lahko temeljito preoblikovalo podobo ekipe. Tudi dolgoročna prihodnost Austina Reavesa v Kaliforniji je negotova, Los Angeles pa bo imel poleti 2026 ali 2027 predvidoma dovolj prostora v plačni shemi, da v svoje vrste privabi superzvezdnika, kakršna sta, denimo, Giannis Antetkounmpo ali Nikola Jokić.

Igralske menjave so bolj ali manj končane, kolesje lige NBA se avgusta ustavi, znova se bo zavrtelo v drugi polovici septembra, ko bodo moštva začela priprave za novo sezono. Pred tem bo pozornost usmerjena k reprezentanci, tako za Dončića kot Grega St. Jeana, ki bo v slovenskem strokovnem štabu kot odposlanec Jezernikov budno pazil na prvega zvezdnika.