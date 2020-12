Dončić že med glavnimi favoriti za naziv MVP

Košarkarski navdušenci so dočakali začetek najmočnejše lige na svetu, v kateri bodo igrali trije Slovenci. Strokovnjaki od Luke Dončića že v njegovi tretji sezoni pričakujejo osvojitev naziva najkoristnejšega igralca sezone, Goran Dragić bo pri Miamiju vstopal v igro s klopi, Vlatko Čančar upal na dodatne minute pri Denverju.



Mladi slovenski superzvezdnik Dončić je pripravljen, da se v dresu Dallasa spusti v boj za naziv MVP sezone. O tem niso prepričani le slovenski ljubitelji košarke, temveč tudi številni onkraj luže.



To je potrdila tradicionalna anketa lige NBA, v kateri so menedžerji napovedali, da ima največ možnosti za osvojitev naziva MVP Grk Giannis Antetokounmpo (32 odstotkov glasov), takoj za njim Dončić (21 odstotkov). Stavna hiša William Hill na prvo mesto postavlja Dončića, ki je v dosedanjih dveh sezonah osvojil naziv novinca leta, nastopil na tekmi vseh zvezd in bil uvrščen v prvo peterko sezone.

Nazadnje Larry Bird

Strokovnjaki svoje napovedi utemeljujejo tudi s tem, da je dvakratni zaporedni dobitnik nagrade Antetokounmpo razočaral v zadnjih dveh končnicah. Za nameček je le trem košarkarjem uspelo dobiti tri zaporedne nazive MVP, in sicer Billu Russllu, Wiltu Chamberlainu in kot zadnjemu Larryju Birdu v sezoni 1985/86.



Večina poznavalcev pričakuje, da bo izjemni slovenski košarkar nadaljeval v svojem slogu in naredil še korak dlje po zadnji sezoni, v kateri je imel povprečje blizu trojnega dvojčka (28,8 točke, 9,4 skoka, 8,8 asistence). Pri tem ne smemo pozabiti, da se vse to od Luke pričakuje že v tretji sezoni in pri zgolj 21 letih. Zanimivost, prav v svoji tretji sezoni je bil za MVP razglašen 22-letni Derrick Rose, najmlajši košarkar s tem nazivom.

Nekaj drži kot pribito. Luka Dončić bo nosilec Dallasa, pri katerem vsaj v prvem mesecu ne bodo mogli računati na poškodovanega Latvijca Kristapsa Porzingisa, pomembnega člana ekipe.



»Zahodna konferenca bo močna kot še nikoli. Poglejte, koga je pripeljala Minnesota, pri Golden Statu se je vrnil Stephen Curry, Lakers in Clippers so dodali nova orožja, Phoenix ima Chrisa Paula. Smo pred velikim izzivom,« razmišlja trener Dallasa Rick Carlisle.

Miami stavi na širok kader

Svoje načrte imajo tudi pri Miamiju z Goranom Dragićem. Moštvo s Floride je v pretekli sezoni presenetilo z uvrstitvijo v finale, kjer zaradi poškodb Dragića in Bama Adebaya niso bili konkurenčni jezernikom. Zdaj sta tako Gogi kot Bam zdrava in okrepljena z novima pogodbama optimistično stopata v novo sezono. A v tej strokovnjaki Miamiju ne napovedujejo boja za vrh na vzhodu, prednost imajo Milwaukee z Antetokounmpom, Brooklyn s Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom ter tudi Philadelphia z novim trenerjem Docom Riversom in okrepitvami Dannyjem Greenom, Dwightom Howardom in Sethom Curryjem.



A pri Miamiju se na to ne ozirajo in stavijo na svoj široki kader, v katerem bo imel pomembno vlogo Dragić, ki je v pretekli sezoni kot igralec s klopi v povprečju prispeval 16,2 točke, 5,1 asistence in 3,2 skoka na tekmo, v končnici pa je do nesrečne poškodbe kot član začetne peterke še izboljšal svojo statistiko. »Radi imamo širino svojega kadra. To je ena naših prednosti in vemo, da se bomo zanesli nanjo med sezono,« je prepričan glavni trener Erik Spoelstra.